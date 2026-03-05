Brent petrolün varili vadeli piyasalarda 85 doları aştı - Son Dakika
Brent petrolün varili vadeli piyasalarda 85 doları aştı

Brent petrolün varili vadeli piyasalarda 85 doları aştı
05.03.2026 23:47
Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 85 doların üzerine çıktı.

Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapatılmasıyla birlikte brent petrolün varili, 85 doların üzerine çıktı.

BRENT PETROL 85 DOLARA ÇIKTI

Dün 84,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,40 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 22.18 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 5,4 artışla 85,82 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,41 dolardan alıcı buldu.

SAVAŞ, KÜRESEL PİYASALARI DOĞRUDAN ETKİLİYOR

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Orta Doğu'da giderek büyüyen jeopolitik gerilim etkili olmaya devam ediyor. Özellikle ABD ve İsrail ile İran arasında tırmanan savaşın bölgedeki enerji üretimi, petrol sevkiyatı ve deniz taşımacılığı üzerinde yarattığı riskler piyasaları doğrudan etkiliyor. Bölgedeki bazı büyük üreticilerin güvenlik ve lojistik sorunları nedeniyle üretimlerini azaltmak zorunda kalmaları da küresel petrol arzına ilişkin endişeleri artırarak fiyatları yükseltiyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile birlikte İran'a başlattıkları saldırıların "başarılı" olduğunu iddia ederek saldırılara devam edecekleri mesajını verdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise ülkesinin ABD birliklerinin kara işgaline karşı hazırlıklı olduğunu ve ateşkes talebinde bulunmadığını söyledi.

İRAN, BAHREYN'DE PETROL TESİSİNİ VURDU

Öte yandan, Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bahreyn'de ulusal petrol şirketine ait bir tesisin İran'dan düzenlenen misilleme saldırılarında vurulduğu bildirildi. El-Meamir bölgesinde bir tesisin hedef alındığı ve yetkililerin olayla ilgilendiği aktarıldı. Açıklamada, "İran saldırısının hedefi olan Meamir'deki tesislerden birinde çıkan yangın kontrol altına alındı." ifadesi kullanıldı.

Irak'ın Basra kentindeki Hor el-Zubair Limanı'nda da ABD şirketine ait bir petrol tankerine saldırı düzenlendiği belirtildi. Sonangol Marine Services şirketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırıya uğrayan petrol tankerinin kendilerine ait ve Bahamalar bandralı olduğu belirtildi. Petrol tankerine "bombalı bir teknenin" çarptığı aktarılan açıklamada, hasar gören tankerden petrol sızıntısı olduğu kaydedildi. Açıklamada, saldırının menşeine ilişkin bilgiye yer verilmedi.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise ABD ile İsrail'in İran'ı hedef alması sonucu Orta Doğu'da artan gerginlikten nükleer tesislerin etkilenme tehdidinin endişe verici olduğunu ifade etti.

Uzmanlara göre, Orta Doğu'daki çatışmaların petrol üretim bölgelerine veya kritik enerji nakil hatlarına sıçraması durumunda küresel enerji piyasalarında daha sert fiyat dalgalanmaları görülebilir. Bu nedenle yatırımcılar ve piyasa analistleri özellikle Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi çevresindeki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 87,42 doların direnç, 82,83 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Hürmüz Boğazı, Ekonomi, Güncel, Enerji, Finans, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varili vadeli piyasalarda 85 doları aştı - Son Dakika

23:31
Çin’in Nostradamus’u Jiang Xueqin’in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor
Çin'in Nostradamus'u Jiang Xueqin'in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor
22:27
ABD, Kuveyt’teki büyükelçiliğini kapattı
ABD, Kuveyt'teki büyükelçiliğini kapattı
22:19
Bakü-Nahçıvan uçağı 71 yolcusuyla Iğdır’a indi
Bakü-Nahçıvan uçağı 71 yolcusuyla Iğdır'a indi
22:14
NATO, ittifak genelindeki balistik füze savunma önlemlerini artırdı
NATO, ittifak genelindeki balistik füze savunma önlemlerini artırdı
20:51
ABD Başkanı Trump, İran’ın ardından Küba’nın da “düşeceğini“ iddia etti
ABD Başkanı Trump, İran'ın ardından Küba'nın da "düşeceğini" iddia etti
20:24
İran, Bahreyn Petrol Şirketi’ne ait tesisi füzeyle vurdu
İran, Bahreyn Petrol Şirketi'ne ait tesisi füzeyle vurdu
SON DAKİKA: Brent petrolün varili vadeli piyasalarda 85 doları aştı - Son Dakika
