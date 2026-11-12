Brüksel Bölgesi hükümeti RNP 07L itiraz süresini iletişim aksaklığıyla kaçırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Brüksel Bölgesi hükümeti RNP 07L itiraz süresini iletişim aksaklığıyla kaçırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Brüksel Bölgesi hükümeti, gürültüye yol açan RNP 07L güzergahına ilişkin karara itiraz süresini bakanlıklar arası iletişim aksaklığı nedeniyle kaçırdı. Yazıdan 6 Kasım'da haberdar olan Devlet Sekreteri 60 günlük sürenin dolduğunu gördü; güzergaha karşı mahkeme süreci sürüyor.

Belçika'da Brüksel Başkent Bölgesi hükümeti, yerleşim yerlerinde uçak gürültüsüne yol açtığı gerekçesiyle karşı çıktığı iniş güzergahına ilişkin karara itiraz süresini, bakanlıklar arasındaki iletişim aksaklığı nedeniyle kaçırdı.

Belçika basınında yer alan haberlere göre, Brüksel Havalimanı'nın 07L pistine inişlerde kullanılan ve şehrin yoğun nüfuslu bölgelerinden geçen "RNP 07L" güzergahına ilişkin bildirim yazısı, bölge hükümetinde dosyadan sorumlu yetkiliye ulaştırılmadı.

Federal Ulaştırma Bakanı Jean-Luc Crucke, güzergaha ilişkin yaklaşma prosedürlerinin kalıcı olarak uygulanacağı konusunda Brüksel Bölgesi Ulaştırma Bakanı Elke Van den Brandt'ın ofisini 17 Temmuz'da bilgilendirdi.

Ancak yazı, dosyadan sorumlu Çevre ve İklimden Sorumlu Devlet Sekreteri Ans Persoons'a iletilmedi. Persoons, yazıdan ancak 6 Kasım'da haberdar oldu.

Böylece resmi bildirim niteliği taşıyan yazı, bölge yönetiminin Danıştay'da iptal davası açması için tanınan 60 günlük sürenin dolmasının ardından fark edildi.

Brüksel'in yoğun nüfuslu kuzey ve batı mahallelerinin üzerinden geçen güzergah, özellikle gece uçuşlarının yaşam kalitesi ve sağlık üzerindeki etkileri nedeniyle tartışılıyor.

Bölge hükümetinin güzergahın kullanımının durdurulması amacıyla Brüksel İlk Derece Mahkemesinde daha önce başlattığı ayrı yargı süreci ise devam ediyor.

Kaynak: AA
Yerel YönetimHavacılıkPolitikaEkonomi6 KasımBrükselUlaşımÇevreDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci 200 milyon dolar kazandırıyor Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci! 200 milyon dolar kazandırıyor
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı’nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı Sedat Peker, Hacı Yakışıklı'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
Afrika ülkesinde altın patlaması Üretim yüzde 49 arttı, kasaya milyarlar girdi Afrika ülkesinde altın patlaması! Üretim yüzde 49 arttı, kasaya milyarlar girdi
Şi Cinping: Tayvan’la birleşme mutlaka gerçekleşecek Şi Cinping: Tayvan'la birleşme mutlaka gerçekleşecek
Hacı Yakışıklı’nın TV100 programlarına son verildi Hacı Yakışıklı'nın TV100 programlarına son verildi
16:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan da dikkat çekmişti İşte Türkiye’nin boşanma haritası
Cumhurbaşkanı Erdoğan da dikkat çekmişti! İşte Türkiye'nin boşanma haritası
15:15
İnfial yaratan görüntü İşte o şehir magandalarına verilen ceza
İnfial yaratan görüntü! İşte o şehir magandalarına verilen ceza
15:13
AK Parti, GSS borçlarının silinmesini kapsayan kanun teklifini Meclis’e sundu
AK Parti, GSS borçlarının silinmesini kapsayan kanun teklifini Meclis'e sundu
15:12
116 suçtan aranıyordu Kırmızı bültenli Sercan Sayal Türkiye’ye getirildi
116 suçtan aranıyordu! Kırmızı bültenli Sercan Sayal Türkiye’ye getirildi
15:03
Okulda bu da oldu Öğrenci kapıdaki polise saldırdı, havaya ateş açıldı
Okulda bu da oldu! Öğrenci kapıdaki polise saldırdı, havaya ateş açıldı
14:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşlarıyla ilgili “Güçlü“ talimat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili "Güçlü" talimat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 16:10:42. #.0.3#
SON DAKİKA: Brüksel Bölgesi hükümeti RNP 07L itiraz süresini iletişim aksaklığıyla kaçırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android