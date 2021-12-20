Üye Girişi
Brüksel Havayolları çalışanları grev yaptı! Seferlerin yarısı iptal oldu - Son Dakika

Brüksel Havayolları çalışanları grev yaptı! Seferlerin yarısı iptal oldu

20.12.2021 11:37
Brüksel Havayolları çalışanları grev yaptı! Seferlerin yarısı iptal oldu

Belçika'nın önde gelen havacılık şirketi Brüksel Havayolları çalışanları 24 saatlik grev kararı aldı. Çalışma koşullarının iyileştirilmesi talep edilirken, grev sebebiyle seferlerin yarısı iptal edildi.

Belçika'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Brüksel Havayolları (Brussels Airlines) çalışanları, iş koşullarının iyileştirilmesi talebiyle greve gitti. Çeşitli işçi sendikalarının çağrısıyla Brüksel Havayolları çalışanı pilot ve kabin görevlileri 24 saatlik grev başlattı.

SEFERLERİN YARISI İPTAL

Yılın en yoğun dönemlerinden Noel tatili başlangıcında yapılan grev nedeniyle Brüksel Havalimanı'ndan gerçekleştirilmesi planlanan 100'ün üzerindeki seferlerin yarısı iptal edildi.

YÖNETİMİN SÖZLEŞMELERE UYGUN DAVRANMADIĞI SÖYLENİYOR

Sendikaların greve ilişkin yaptığı ortak açıklamada, Brüksel Havayolları yönetiminin çalışanların dinlenme sürelerine uymadığı, iş ve yaşam dengesini bozduğu ve uçuş planlamalarının çok zorlu olduğu belirtildi. Çalışma koşullarını derhal iyileştirilmesi talep edilen açıklamada, çalışanların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gösterdikleri fedakarlığa rağmen yönetimin sözleşmelere uygun davranmadığı, işten çıkarmalara ve maaş kesintilerine devam ettiği kaydedildi.

BRÜKSEL HAVAYOLLARI KÜÇÜLME KARARI ALMIŞTI

Brüksel Havayolları, salgın nedeniyle mali sıkıntı yaşamaya başlamıştı. Belçika hükümetinden mali destek alan Brüksel Havayolları, filosunu küçülteceğini ve çalışan sayısını azaltacağını açıklamıştı. Lufthansa Grubu'na bağlı Brüksel Havayolları'nın 3 bin 300 civarında çalışanı ve 38 uçağı bulunuyor.

Brüksel Havayolları çalışanları grev yaptı! Seferlerin yarısı iptal oldu

Brüksel Havalimanı, Brüksel, Belçika, Grev, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brüksel Havayolları çalışanları grev yaptı! Seferlerin yarısı iptal oldu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
11:37 Brüksel Havayolları çalışanları grev yaptı! Seferlerin yarısı iptal oldu
11:22 Türkiye ekonomisi hakkında "Gerekirse simit yenecek" yorumunu yapan Hülya Avşar'a tepkiler çığ gibi büyüyor
11:19 Fenerbahçeli Alişan'dan daha önce görülmemiş sitem dolu sözler: Sayenizde bu da oldu
11:14 Asgari ücretteki artış, diğer çalışanların maaşlarını nasıl etkileyecek?
10:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan emekliler için talimatı verdi! İşte masadaki zam oranları
10:55 Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu
10:53 Ünlü iş insanına şantaj şoku: Para vermezsen müstehcen konuşmalarımızı eşine göstereceğim
10:50 Sarıkaya'nın tokat attığı kameramandan yeni açıklama: ''Gel yemek ısmarlayayım'' dedi, telefonu kapattım
10:49 Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme
10:47 Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı
Asgari ücretteki artış, diğer çalışanların maaşlarını nasıl etkileyecek? Asgari ücretteki artış, diğer çalışanların maaşlarını nasıl etkileyecek?         
11:15
Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu         
10:55
Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme         
10:50
Seyir halindeki araç kaynar su dolu çukura düştü! Sürücü yara almadan kurtuldu Seyir halindeki araç kaynar su dolu çukura düştü! Sürücü yara almadan kurtuldu         
10:34
Fenerbahçe stadı önünde intihar girişimi: İstifa etmezse kendimi yakacağım Fenerbahçe stadı önünde intihar girişimi: İstifa etmezse kendimi yakacağım         
10:23
Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı         
09:36
Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm         
09:23
Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararı doğru mu? Ünlü yorumcuların hepsi aynı görüşte birleşti Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararı doğru mu? Ünlü yorumcuların hepsi aynı görüşte birleşti         
07:25
Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı         
22:58
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim         
21:29
Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:32
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti         
19:09
Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi         
18:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz         
18:02
Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı         
17:16
Kar ve tipi yurdun çoğu bölgesini etkisi altına aldı! İlk tatil haberi Konya'dan geldi Kar ve tipi yurdun çoğu bölgesini etkisi altına aldı! İlk tatil haberi Konya'dan geldi         
15:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2021 11:45:19. #1.13#
SON DAKİKA: Brüksel Havayolları çalışanları grev yaptı! Seferlerin yarısı iptal oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement