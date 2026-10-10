BŞEÜ'de TÜBİTAK projesinde yetişen domatesler aşçılık derslerinde kullanılıyor - Son Dakika
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BŞEÜ'de TÜBİTAK projesinde yetişen domatesler aşçılık derslerinde kullanılıyor

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BŞEÜ\'de TÜBİTAK projesinde yetişen domatesler aşçılık derslerinde kullanılıyor
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BŞEÜ'de TÜBİTAK projesiyle yetiştirilen domatesler, Aşçılık Programı öğrencilerinin ders uygulamalarında hammadde olarak kullanılıyor. Bilimsel değerlendirmelerde kullanılmayan domatesler, öğrencilere yiyecek hazırlama, ürün geliştirme ve sunum imkanı sunuyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) "Tarımsal Üretimden Uygulamalı Eğitime" Proje kapsamında üretilen tarımsal ürünler öğrencilerimizin eğitimine katkı sağlıyor.

BŞEÜ bünyesinde yürütülen bilimsel çalışmalar, yalnızca araştırma ve üretim süreçlerine değil, öğrencilerin uygulamalı eğitimlerine de katkı sunmaya devam ediyor. Doç. Dr. Ahmet Tansel Serim'in yürütücülüğünü yaptığı 'Domates Alanlarında Yabancı Ot Mücadelesinde Yeni Bir Alternatif' ve 'Atık Biyolojik Materyallerden Elde Edilen Püskürtülebilir Malç' başlıklı "TÜBİTAK" projesi kapsamında Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi arazisinde gerçekleştirilen domates üretimi denemelerinden elde edilen ürünler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencilerinin uygulamalı eğitim süreçlerine de kazandırılıyor.

"Domatesler, öğrencilerin ders uygulamalarında çeşitli yiyeceklerin hazırlanması, ürün geliştirme ve sunum çalışmaları gerçekleştirmelerine imkan sağlıyor"

Doç. Dr. Ahmet Tansel Serim konu hakkında yaptığı açıklamada, "Bilimsel araştırma amacıyla toprakla buluşan tohumlar, bu kez öğrencilerimizin eğitimine katkı sunan değerli bir ürüne dönüşüyor. Proje kapsamında kurulan denemelerde, domates üretiminde herbisit kullanımına alternatif yöntemlerin araştırılması ve domates verimini olumsuz etkileyen yabancı otların kontrolüne yönelik uygulamaların değerlendirilmesi amaçlanıyor. Denemeler kapsamında hasat edilen domateslerin bir bölümü bilimsel çalışmalar doğrultusunda verim ve kalite değerlendirmelerinde kullanılmak üzere ayrılırken, bilimsel değerlendirmelerde kullanılmayan ürünler ise üniversitemiz bünyesinde eğitim amacıyla değerlendiriliyor. Aşçılık Programı öğrencilerimizin kullanımına sunulan domatesler, öğrencilerin ders uygulamalarında çeşitli yiyeceklerin hazırlanması, ürün geliştirme ve sunum çalışmaları gerçekleştirmelerine imkan sağlıyor. Böylece öğrencilerimiz, doğrudan üniversitemiz bünyesindeki tarımsal üretimden elde edilen taze domatesleri bir hammadde olarak kullanarak mesleki bilgi ve becerilerini uygulamalı olarak geliştirme fırsatı buluyor. Gerçekleştirilen uygulamalar sayesinde öğrencilerimizin yalnızca mutfak becerilerini geliştirmeleri değil; bir hammaddenin üretim aşamasından işlenmesine, farklı ürünlere dönüştürülmesinden sunumuna kadar uzanan süreci deneyimlemeleri de desteklenerek tarımsal üretim ile mesleki eğitim arasında doğrudan bir bağ kuruluyor" dedi.

"Üniversitemizde gerçekleştirilen üretim ve araştırma faaliyetlerinin yine üniversitemizin eğitim süreçlerine katkı sunuyor"

Doç. Dr. Ahmet Tansel Serim açıklamasının devamında, "Üniversitemizin farklı birimlerinde gerçekleştirilen çalışmaların birbirini destekleyecek şekilde değerlendirilmesi, sahip olunan imkan ve kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına da katkı sağlıyor. Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde bilimsel araştırmalar kapsamında elde edilen ürünlerin, Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencilerinin eğitim süreçlerine dahil edilmesi; üniversitemizin kendi kaynaklarını eğitim, araştırma ve uygulama süreçlerini bütünleştirecek şekilde değerlendirme yaklaşımının somut örneklerinden birini oluşturuyor. Bu uygulama, bir yandan TÜBİTAK projesi kapsamında sürdürülen bilimsel çalışmalara katkı sağlarken diğer yandan öğrencilerin mesleki gelişimlerini doğrudan uygulama yoluyla destekliyor. Üniversitemizde gerçekleştirilen üretim ve araştırma faaliyetlerinin yine üniversitemizin eğitim süreçlerine katkı sunmasıyla, bilimsel üretimden uygulamalı eğitime uzanan sürdürülebilir bir değer zinciri oluşturuluyor" dedi.

Kaynak: İHA
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