BSH Grubu 2021'de yüzde 12 büyüyerek 15.6 milyar Euro değerinde ciroya ulaştı - Son Dakika

BSH Grubu, yıllık finansal sonuçlarını paylaştı. Şirket, kuruluşundan itibaren yarattığı en güçlü büyüme ile toplam cirosunu 15,6 milyar euro olarak açıkladı.

Tüm ürün kategorilerinde ve tüm bölgelerde belirgin büyüme kaydeden BSH, Asya ve Afrika bölgelerinde ise oldukça güçlü piyasa yükselişi sağladı. Aynı zamanda Mısır ve Meksika'da yeni fabrikalar kurdu ve farklı bölgelerde yerel Ar-Ge merkezleri yatırımlarını artırdı.

Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanında yeniliklere imza atan şirketin 2021 yılı Ar-Ge yatırımları da toplam cironun yüzde 5'i olan 755 milyon Euro'ya ulaştı.

Ev aletleri teknolojisi alanında faaliyet yürüten BSH Grubu, 55 yıllık şirket tarihinin en büyük karını 2021'de elde ettiğini açıkladı. Yüzde 12'lik bir büyümeyle 15.6 milyar Euro ciroya ulaşan şirket, Türkiye'de Bosch, Siemens, Gaggenau ve Profilo markalarıyla hizmet veriyor. Dünya çapında da 11 markası ile yeni nesil ev aletleri üreten şirket, düzenlediği uluslararası basın toplantısı ile 2021 yılına ait faaliyetlerini paylaştı.

REKOR BİR VERİME ULAŞTIK

Toplantıda konuşan BSH Grubu CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Carla Kriwet, "Mevcut durumda yaşanan zorluklara rağmen, 2021 yılında yeniden rekor bir verime ulaştık. Dünyanın dört bir yanındaki çalışanlarımıza gösterdikleri üstün emekleri ve katkıları sebebiyle yürekten teşekkür ederim. Yeni dönemde de bu başarıyı devam ettirmek üzere çalışacağız. Ukrayna'da yaşanan üzücü koşulların yanı sıra halen devam eden koronavirüs pandemisi ve etkileri, tedarik süreçlerindeki değişkenlikler ve yarı iletkenlerin kıtlığı gibi küresel anlamda etki gösteren sorunların gelecek yılda da işlerimizi etkilemeye devam edeceğini öngörüyoruz" dedi.

Şirket, 2021'de Avrupa'da cirosunda yüzde 9 oranında bir büyüme sağladığını duyurdu. Özellikle Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İspanya, İtalya gibi Batı Avrupa'nın büyük pazarlarının yanı sıra Kuzey Avrupa ve Türkiye'de de önemli ölçüde büyüme kaydedildi.

Amerika (ABD, Kanada) bölgesinde BSH, yüzde 23'lik güçlü bir büyüme ile 2021 faaliyetlerini tamamladı.

Asya-Pasifik/Afrika bölgelerinde ise BSH, geçen yıla oranla cirosunda yüzde 18'lik bir büyüme elde etti. Bölgenin en büyüğü konumundaki Çin piyasasında, geçen yıla oranla cirosunu yüzde 17 artırmayı başardı. Çin'de BSH, merkezi Çin'de olmayan ev aleti üreticileri arasında lider konumdadır.

CİROMUZU ARTIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Bu sonuçları değerlendiren BSH Grubu CMO'su Matthias Ginthum; "Uzun vadede başarıya ulaşmak için yaptığımız operasyonları çeşitlendiriyoruz, talep artışı beklediğimiz küçük ölçekli pazarlarda da ciromuzu artırmak için çalışıyoruz. Avrupa'daki pazar liderliğimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Amerika'da büyüme stratejimiz, lüks ve üst kademe ürünlerde tüketicilerin ilk tercihi olmak üzerine kurulu. Aynı şekilde Çin'de, üst ve orta fiyat kademesinde, piyasadaki güçlü konumumuzu, inovasyon alanında da lider pozisyonunu yakalayarak pekiştirmek ve daha da ileriye taşımak istiyoruz. Afrika ve Hindistan bölgesi, büyüme stratejimizin uygulamaya konulması bakımından ana lokasyonlar. Halihazırda Hindistan'ın Chennai şehrinde üretimimize devam ediyoruz. Aynı zamanda Mısır'da da Afrika kıtasındaki ilk fabrikamızın inşaatına başladık" şeklinde konuştu.

TÜM ÜRÜN KATEGORİLERİNDE BÜYÜME KAYDEDİLDİ

2021 yılındaki en güçlü satış faktörleri, önceki yıla kıyasla yüzde 20'lik bir büyüme oranıyla soğutucu ürünleri kategorisi, sonrasında ise pişirici ürünleri kategorisi (fırın +yüzde 14, ocak ve aspiratörler +yüzde 13) oldu. Çamaşır yıkama alanında ciroda yüzde 9'luk bir büyüme sağlandı. Bulaşık makineleri ürün kategorisindeyse yüzde 7'lik bir artış kaydedildi. Kahve otomatları, mutfak makineleri ve elektrikli süpürgeler gibi küçük ev aletlerinde de yüzde 9 oranında pozitif gelişme görüldü.

BSH'nin birçok ödüle layık görülen müşteri hizmetleri servisi, önceki yıla kıyasla yüzde 4 daha yüksek bir satış miktarına ulaştı. BSH'nin yaklaşık 15.000 çalışandan oluşan müşteri hizmetleri kadrosu ve servis ortakları, koronavirüs pandemisinin ikinci yılında da tüketicilere 50 ülkede kesintisiz destek vermeye devam etti.