BSH Türkiye'den Yeni Eğitim Laboratuvarı - Son Dakika
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Ekonomi

BSH Türkiye'den Yeni Eğitim Laboratuvarı

20.06.2025 10:44
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BSH Türkiye, TOSİ programı kapsamında yeni laboratuvar açarak gençlere sektörel eğitim fırsatı sunuyor.

BSH Türkiye, 2011'de başlattığı Teknik Okullarla Stratejik İş Birliği (TOSİ) programı kapsamında İstanbul Şişli Hamza Saruhan Mesleki Eğitim Merkezi'nde yeni eğitim laboratuvarı açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, açılış törenine Şişli ve Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, okul yöneticileri ve BSH Türkiye Servis Departmanı ve yetkili servis yöneticileri katıldı.

TOSİ programı çerçevesinde Türkiye genelinde teknik ve mesleki eğitim alan gençlere sektörle doğrudan temas kurma ve uygulamalı öğrenme fırsatları sunuluyor. Bugüne kadar 10 farklı eğitim kurumuna beyaz eşya ve küçük ev aletleriyle donatılmış sınıflar ve teknik laboratuvarlar kazandırıldı.

Yeni açılan laboratuvar, öğrencilere beyaz eşya teknolojisini yerinde tanıma ve uygulamalı deneyim kazanma olanağı sağlarken, sektöre adım atmak isteyen gençler için bir öğrenme ve gelişim alanı oluşturmayı hedefliyor.

Öğrencilerin sektör beklentilerine uyum sağlama becerileri geliştiriyor

TOSİ kapsamında bugüne kadar 418 öğrenci BSH servislerinde staj yaptı. Her yıl yüzlerce öğrenciye sektörel tecrübe kazandıran proje, nitelikli iş gücünün yetişmesine ve Türkiye'de beyaz eşya sektörünün gelişimine katkı sunuyor.

Şirket, TOSİ kapsamında teknik liselerdeki atölyeleri yenileyerek son teknoloji BSH cihazlarıyla destekliyor. Ayrıca öğretmenlere yönelik teknik eğitimlerle de eğitici kadronun bilgi güncelliğini sağlıyor. Böylece öğrencilerin teknik yetkinliğin yanında yenilikçi düşünme ve sektör beklentilerine uyum sağlama becerileri de geliştiriyor.

Projeye dahil edilen okullar, yüksek teknisyen ihtiyacı bulunan, nüfus yoğunluğu fazla ve beyaz eşya sektöründe güçlü pazar potansiyeline sahip bölgelerden seçiliyor. Kurulan modern laboratuvarlar ve uygulamalı eğitim imkanları, öğrencilerin iş dünyasına daha donanımlı ve özgüvenli şekilde adım atmalarına yardımcı oluyor.

BSH Türkiye, TOSİ programıyla gençlere teknik beceri kazandırırken onları sektörün geleceğine yön verecek profesyoneller olarak yetiştiriyor. Bu sürdürülebilir yatırımla şirket, Türkiye'nin beyaz eşya sektöründe nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamada stratejik bir rol oynamayı hedefliyor.

Kaynak: AA

Beyaz Eşya, Teknoloji, istanbul, Ekonomi, Türkiye, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BSH Türkiye'den Yeni Eğitim Laboratuvarı - Son Dakika

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