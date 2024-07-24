BSH Türkiye, Gençleri Teknolojiyle Buluşturuyor

Ekonomi

BSH Türkiye, 2011'den beri Teknik Okullarla Stratejik İş Birliği (TOSİ) projesiyle genç nesilleri teknoloji ve teknik imkanlarla buluşturuyor. Final etabı BSH Kartal Servis Akademisi'nde gerçekleştirilen TOSİ kapsamında düzenlenen Geleceğin Makine Doktorları yarışmasında ise öğrenciler eğlenirken bilgilerini ölçtü.

BSH Türkiye, 13 yıldır sürdürdüğü Teknik Okullarla Stratejik İş Birliği (TOSİ) projesi kapsamında, genç nesilleri teknoloji ve teknik bilgiyle buluşturuyor. Meslek liseleri ve mesleki eğitim merkezleri ile iş birliği yaparak öğrencilerin teorik ve pratik eğitimler aldığı TOSİ projesi gençlerin mesleki gelişimlerini destekleyerek onları sektörde yetkin ve kalifiye çalışanlar olarak yetiştirmeyi amaçlıyor. Şu ana kadar 7 şehirde 9 teknik liseye ulaşılan TOSİ aracılığıyla 17 teknik laboratuvar kurulurken, 381 öğrenci BSH servislerinde staj yapma fırsatı buldu. Proje kapsamında, okullarda beyaz eşya alanında okuyan öğrenciler için düzenlenen Geleceğin Makine Doktorları üç aşamalı bilgi yarışması büyük ilgi gördü. TOSİ projesinin final etabı BSH Kartal Servis Akademisi'nde gerçekleştirilen Geleceğin Makine Doktorları yarışmasında öğrenciler hem eğlendi hem de bilgilerini ölçtü.

TOSİ Projesi Bilgi yarışmasında öğrencilere yedek parça, çalışma prensipleri, montaj ve onarım gibi başlıklarda sorular iletildi. İlk iki aşama çevrimiçi platformlar üzerinden gerçekleştirilirken, final etabı ise İstanbul'daki BSH Kartal Servis Akademisi'nde yüz yüze yapıldı. Finalde teorik ve pratik yarışmalarla öğrenciler bilgilerini sergileme fırsatı buldu ve dereceye giren öğrencilere plaket ve madalyaları takdim edildi.

Yarışmanın ardından, öğrencilere Türkiye'de üretilen tüm BSH ürünleri için kıtalararası yedek parça, aksesuar, temizlik & bakım ürünleri ve lojistik operasyon merkezi olarak faaliyet gösteren İstanbul-Arnavutköy Servis Lojistik Deposu gezdirildi. Ardından İBB Dijital Deneyim Müzesi'ni ziyaret eden öğrenciler keyifli vakit geçirdi. - İSTANBUL