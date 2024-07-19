BT Sorunları Nedeniyle Dünya Genelinde Hizmet Kesintileri Yaşanıyor - Son Dakika
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Ekonomi

BT Sorunları Nedeniyle Dünya Genelinde Hizmet Kesintileri Yaşanıyor

BT Sorunları Nedeniyle Dünya Genelinde Hizmet Kesintileri Yaşanıyor

Malezya demir yolu operatörü KTMB, Hindistan merkezli Delhi Havalimanı, Güney Afrika merkezli Capitec Bankası, Air India ve Ryan Air gibi birçok kuruluş, Microsoft Windows kaynaklı BT sorunları nedeniyle hizmet kesintileri yaşadıklarını duyurdu. Şirketler, sorunun çözümü için çalışmaların devam ettiğini ve müşterilerin mağduriyetini en aza indirmek için çaba sarf ettiklerini belirtti.

19.07.2024 11:54
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Malezya demir yolu operatörü KTMB: "KITS biletleme sistemi ve KTMB'deki tüm müşteri hizmetleri kanallarında şu anda Crowdstrike Microsoft Windows nedeniyle teknik kesintiler yaşandığını lütfen unutmayın. Restorasyon çalışmaları aktif olarak devam ediyor."

Hindistan merkezli Delhi Havalimanı: "Küresel BT sorunu nedeniyle Delhi Havalimanı'ndaki bazı hizmetler geçici olarak etkilendi. Yolcularımızın mağduriyetini en aza indirmek için tüm paydaşlarımızla yakın işbirliği içinde çalışıyoruz."

Güney Afrika merkezli bankacılık faaliyetinde bulunan Capitec Bankası: "Uluslararası bir hizmet sağlayıcıyla yaşanan beklenmedik bir sorun nedeniyle şu anda ülke çapında hizmet kesintileri yaşıyoruz. Not: Kartla ödemeler ve Capitec ATM'leri çalışıyor ve hesabınız güvendedir. Sorunu en kısa sürede çözüyoruz. Bu rahatsızlıktan dolayı özür dileriz."

Air India: "Dijital sistemlerimiz, gecikmelere neden olan mevcut Microsoft kesintisi nedeniyle geçici olarak etkilendi. Yaşanan rahatsızlıktan dolayı üzgün olduğumuzu belirtir, misafirlerimizin seyahatlerini buna göre planlamalarını rica ederiz."

Ryan Air: "Kontrolümüz dışında gerçekleşen Küresel 3. taraf BT kesintisi nedeniyle şu anda ağ genelinde kesinti yaşıyoruz. Tüm yolcularımızın planlanan kalkış saatinden en az 3 saat önce havalimanına gelmelerini tavsiye ederiz."

Kaynak: DHA

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