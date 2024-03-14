BTK Başkanı Karagözoğlu: Dualarımızla Gazze'deki Kardeşlerimizin Yanındayız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, "Müslüman kardeşlerimizin haksızlığa uğradığı bu zor zamanlarda dualarımız, Gazze'deki kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için yükseldi. Dilerim bundan sonraki Ramazanlar tüm Müslüman alemi için huzur ve barış içinde geçer." dedi.
Karagözoğlu, BTK ev sahipliğinde ULAK Haberleşme AŞ tarafından üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Ramazan ayının birleştirici gücünü hissetmek için bir araya gelindiğini söyledi.
Ramazan ayının bu yıl buruk karşılandığını belirten Karagözoğlu, "Gözlerimizi Gazze'ye çevirdiğimizde, orada yaşanan zulüm ve acıyı gördük. Müslüman kardeşlerimizin haksızlığa uğradığı bu zor zamanlarda dualarımız, Gazze'deki kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için yükseldi. Dilerim bundan sonraki Ramazanlar tüm Müslüman alemi için huzur ve barış içinde geçer." diye konuştu.
ULAK Haberleşme, ULAK Baz İstasyonu gibi ülkenin milli ve yerli ürünlerinin yanı sıra mobil ve geniş bant haberleşme sistemleri ile 5G ve ötesi teknolojilerindeki AR-GE deneyimi ve SDN tabanlı çözümleriyle, Türkiye'nin altyapı ve iletişim alanındaki milli gücünü artıran kritik bir rol üstlendiğini anlatan Karagözoğlu, şöyle konuştu:
"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın kırsal bölgelerde baz istasyonu kurulumuna yönelik Evrensel 1, Evrensel 2 ve Evrensel 3 projelerinde de ULAK baz istasyonları kullanılıyor. Geçtiğimiz günlerde Barselona'da düzenlenen Dünya Mobil Kongresi'nde, ULAK Haberleşme AŞ ve Türk Telekomünikasyon AŞ arasında, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen baz istasyonlarının kullanımının artırılması amacıyla imzalanan işbirliği protokolünü de ülkemizin 'yerli ve milli üretim' vizyonu için önemli bir adım olarak görüyorum."
"Sizler toplumumuzun en değerli yapı taşlarısınız"
ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Ruşen Kömürcü de günümüz dünyasında herkesin farklı geçmişlere, kültürlere ve yaşamlara sahip olduğunu belirterek, "Ancak bu farklılıklarımızın bizi bir araya getirmesi ve güçlendirmesi gerektiğini unutmamalıyız. Birbirimizi anlamak, saygı göstermek ve desteklemek, toplumumuzun en önemli değerlerinden biridir." dedi.
Gençlerin toplumun en değerli yapı taşları olduğunu dile getiren Kömürcü, "Geleceği inşa eden ellerinizde büyük bir güç ve sorumluluk yatıyor. Hayatınızda karşılaştığınız her zorluk şu an fark etmezseniz bile sizi daha güçlü kılıyor ve başarıya bir adım daha yaklaştırıyor." ifadelerini kullandı.
Kömürcü, iftar programına katılan tüm konuklara teşekkür ederek, ülkenin geleceği için durmadan çalışmaya, gençlere örnek birer lider olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen bir iftar programında yaptığı konuşmada, hayat pahalılığı mücadelesini geniş kesimleri koruyan bir yaklaşımla sürdürdüklerini belirtti. Yılmaz, aynı zamanda 81 ilde yatırımların ve faaliyetlerin devam ettiğini vurguladı. Konuşmasında birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yapan Yılmaz, Türkiye'nin doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle, 81 vilayetiyle ve 85 milyon nüfusuyla Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceklerini ifade etti. Ayrıca, yerel yönetimlerde şehirleri dirençli hale getirmenin önemine değindi ve Genç Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik'in yeni hizmetlere ve projelere imza atacağını belirtti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan 'Gerekirse kura müdahale edilecek, ÖTV ve KDV'de artış olacak' iddiasının doğru olmadığını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, basına kapalı bir toplantıda bu iddiaları söylemediği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'ün Genç ilçesinde vatandaşlara hitap ederek, cumhuriyetin 100. yılını demokrasi ve kalkınma atılımlarının sembolü haline getirdiklerini ve enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ettiklerini söyledi.
Ford Trucks ve Iveco, ağır ticari araçlar için yeni bir kabin geliştirme konusunda potansiyel sinerjileri incelemek üzere bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu (MoU) imzaladı. İki şirketin yeni ürünlerini ve teknolojilerini geliştirme konusunda, kabin içindeki bileşenleri ve sistemleri kapsayan bağlayıcı olmayan niyet mektubu, işbirliği potansiyelini değerlendirmek üzere ön bir adımı teşkil ediyor. İşbirliği niyeti, Ford Trucks ve Iveco arasında karşılıklı fayda sağlayan bir ortaklık geliştirilerek AB Doğrudan Görüş Standartları'na uygun çözümleri geliştirmeyi ve karbon salımının azaltımı için aerodinamiği iyileştirmeyi amaçlıyor.
Çankırı'da 15 Mart-15 Haziran 2024 tarihleri arasında sazan, kadife, siraz ve yayın balıklarının amatör balıkçılıkla avlanmış olan her türlü su ürününün satışı, canlı olarak nakledilmesi ve başka kaynaklara bırakılması yasaklandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yıl boyunca denetimler yapılacağı ve yasaklara uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacağı belirtildi.
CHP Sözcüsü Deniz Yücel, İstanbul'daki para sayma görüntülerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yücel, bu tip provokatif işlerin her seçim öncesinde yaşandığını belirterek, bundan medet umanların başarısız olacaklarını söyledi. Ayrıca, Yücel, ekonomik durum, işsizlik ve seçim güvenliği konularında da açıklamalarda bulundu.
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