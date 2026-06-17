BTM Londra\'da Girişimcilik Temasları

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) heyeti, Londra'da girişimcilik, yatırım ve inovasyon ekosisteminin önde gelen temsilcileriyle buluştu.

BTM'den yapılan açıklamaya göre, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda önemli bir yurt dışı programını daha tamamladı.

BTM Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla Londra'da gerçekleştirilen program kapsamında, girişimcilik, yatırım ve inovasyon ekosisteminin önde gelen temsilcileriyle bir araya gelinerek uluslararası işbirliği fırsatları değerlendirildi.

BTM heyetinin ilk ve en önemli durağı dünyanın en önemli teknoloji ve inovasyon buluşmalarından biri olarak kabul edilen London Tech Week (Londra Teknoloji Haftası) oldu. Etkinliğe katılan BTM heyeti, program boyunca girişim sermayesi fonları, kuluçka ve hızlandırma merkezleri, üniversiteler, teknoloji girişimcileri ve yatırım ekosisteminin farklı paydaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

Ziyarette London Tech Week'in ardından Londra'daki girişimcilik ekosisteminin önemli paydaşları ile de bir araya gelen BTM heyeti, Founders Factory, Level39, TTB Partners, Plexal, MassChallenge UK, Grow London Global ve University of East London ile görüşmeler yaptı.

Temaslarda girişimlerin uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştıracak mekanizmalar, Londra merkezli hızlandırma programları, yatırımcı ağlarıyla bağlantı imkanları, startup-kurumsal işbirliği modelleri, girişimlerin İngiltere pazarına açılım süreçleri ve ortak program geliştirme fırsatları ele alındı.

Ayrıca BTM girişimlerinin uluslararası hızlandırma programlarına dahil edilmesi, karşılıklı startup yönlendirme mekanizmalarının oluşturulması ve Londra merkezli yeni işbirlikleri geliştirilmesi konusunda görüşmeler gerçekleştirildi.

Heyet, Londra programı çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçiliği Konutu'nda düzenlenen resepsiyona da katılarak diplomasi, iş dünyası ve girişimcilik ekosisteminin temsilcileriyle de görüştü.

Söz konusu temaslarda, Türkiye girişimcilik ekosisteminin son yıllarda ortaya koyduğu gelişim, teknoloji odaklı girişimlerin küresel pazarlardaki potansiyeli ve İstanbul'un bölgesel girişimcilik merkezi olma hedefi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

"Yeni işbirliği imkanlarını değerlendirme fırsatı bulduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Doğan Salman, Londra programını değerlendirerek, BTM'nin yalnızca Türkiye'nin değil bölgenin de önemli girişimcilik merkezlerinden biri olma yolunda ilerlediğini belirtti.

Salman, girişimcilik ekosisteminin artık yerel sınırlarla tanımlanmadığını, girişimlerin büyümesi, yatırım alması ve uluslararası pazarlara açılması için küresel ağlara erişimin büyük önem taşıdığını ifade etti.

BTM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Salman, şunları kaydetti:

"Londra'da gerçekleştirdiğimiz temaslar, BTM'nin uluslararasılaşma stratejisine önemli katkılar sağladı. Dünyanın önde gelen yatırımcıları, hızlandırma programları ve inovasyon merkezleriyle gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sayesinde yeni işbirliği imkanlarını değerlendirme fırsatı bulduk. Hedefimiz, BTM'yi küresel girişimcilik ağlarının güçlü ve etkin bir parçası haline getirerek girişimcilerimize uluslararası ölçekte daha fazla fırsat sunmak."

BTM Genel Müdürü Önder Kul da programın girişimciler açısından önemli kazanımlar sunduğunu belirterek, "BTM olarak girişimcilerimizin yalnızca Türkiye pazarında değil, küresel ölçekte de rekabet edebilen ve değer üreten şirketlere dönüşmelerini hedefliyoruz. Londra'da gerçekleştirdiğimiz görüşmeler, girişimcilerimizin yatırımcılarla buluşması, uluslararası hızlandırma programlarına erişimi ve yeni pazarlara açılması açısından önemli fırsatlar ortaya koydu." değerlendirmesinde bulundu.

Kul, kurdukları temasların gelecek dönemde somut işbirliklerine dönüşmesini ve girişimcilere yeni imkanlar sunmasını beklediklerini aktararak, "BTM olarak girişimcilerimizin dünyaya açılan kapılarını çoğaltmaya ve onları küresel ekosistemin aktif oyuncuları haline getirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu arada, uluslararası ekosistemlerle kurduğu güçlü bağlantılar sayesinde girişimcilerin küresel pazarlara erişimini destekleyen BTM, gelecek dönemde de yurt dışı işbirlikleri, yatırımcı ilişkileri ve uluslararası program geliştirme çalışmalarına devam etmeyi planlarken, bu doğrultuda girişimcilerinin küresel ölçekte büyümesine katkı sağlayacak yeni mekanizmalar oluşturmayı ve Türkiye ile dünya girişimcilik ekosistemleri arasında köprü görevi üstlenmeyi sürdürmeyi hedefliyor.