BTSO 137. Yılını Kutladı

Bursa'nın ticaret ve sanayi hayatını güçlendirmek, kalkınma hedeflerine destek sağlamak amacıyla 6 Haziran 1889 tarihinde kurulan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) 137. yılını kutluyor.

Temelleri Kozahan'da atılan, Osman Fevzi Efendi ve arkadaşları öncülüğünde 6 Haziran 1889'da faaliyete başlayan BTSO, 60 bini aşkın üyesiyle ülkenin en büyük ticaret ve sanayi odaları arasında yer alıyor.

BTSO'nun 137. kuruluş yılı dolayısıyla Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Meclis Başkanı Ali Uğur ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenen program kapsamında, Heykel semtindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, ardından BTSO'nun kurucusu Osman Fevzi Efendi'nin Emir Sultan Mezarlığı'ndaki kabri başında dua edildi.

Burkay, yaptığı konuşmada, 137 yıllık tarihi boyunca BTSO'nun Bursa'nın ekonomik gelişiminde, sanayi kimliğinin güçlenmesinde, ihracat ufkunun genişlemesinde ve girişimcilik kültürünün kökleşmesinde önemli roller üstlendiğini ifade etti.

Bursa'nın Türkiye ekonomisinin lokomotif şehirlerinden biri haline gelmesinde geçmiş dönemlerde görev yapan başkanlar, meclis, komite üyeleri ve iş dünyasının büyük emeğinin olduğunu belirten Burkay, şunları kaydetti:

"Bizler de devraldığımız bu hizmet bayrağını daha ileri taşımak için çalışıyoruz. BTSO olarak 137 yıllık kurumsal hafızamızdan ve 60 bini aşkın üyemizden aldığımız güçle Bursa'nın üretim gücünü, ihracat kapasitesini, teknoloji altyapısını ve rekabetçiliğini artırmayı hedefliyoruz. Ortaya koyduğumuz 2030 vizyonu, Bursa'yı yüksek teknolojiye dayalı üretimde, katma değerli ihracatta, yeşil ve dijital dönüşümde, nitelikli istihdamda ve küresel rekabette çok daha güçlü bir konuma taşıma irademizin ifadesidir. Hayata geçirdiğimiz projelerle üyelerimizin değişen beklentilerine güçlü çözümler üretirken, şehrimizi geleceğin ekonomisine hazırlıyoruz. En büyük arzumuz, bugün attığımız adımların da yarın Bursa'ya değer katan hizmetler olarak hayırla anılmasıdır."

Burkay, BTSO'nun 137 yıllık yolculuğuna emek veren tüm başkanlarına, meclis başkanlarına, yönetim kurulu üyelerine, meclis üyelerine, komite temsilcilerine ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.