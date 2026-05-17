BTSO\'dan Etiyopya\'ya Rekabetçi Çıkarması

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, Ticaret Bakanlığı desteğiyle yürütülen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Projeleri kapsamında Etiyopya'da yurt dışı pazarlama faaliyeti yapıldı.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da gerçekleştirilen B2B organizasyonunda UR-GE üyesi çok sayıda firma temsilcisi, 2 bini aşkın Etiyopyalı firma yetkilisiyle ikili iş görüşmesi yaptı.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, bebek ve çocuk giyiminden inşaat sektörüne, kimyadan mobilyaya bütün UR-GE'lerin olduğu güçlü bir karmayla Etiyopya'ya çok güçlü bir çıkarma yapıldığını belirtti.

Etiyopya'nın 130 milyonu aşkın nüfusuyla Afrika'nın önemli noktalarından biri olduğunu vurgulayan Kılıçkaya, "Ülkemizin de bu coğrafyada rekabet avantajı var. Birçok sektörde lider ülkeyiz. Bugüne kadar BTSO 48 UR-GE projesi hayata geçirmiş, 17'si aktif olarak devam ediyor. Pazar araştırması, fuar destekleri, tanıtım destekleri ve e-ihracat destekleriyle BTSO ve Bursalı ihracatçılarımıza katkı sunmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da Bursalı firmaların ihracat potansiyellerini güçlendirmenin ve nitelikli alıcılarla buluşmalarını sağlamanın öncelikli görevleri arasında yer aldığını ifade etti.

Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı desteğiyle yürüttükleri UR-GE projeleriyle önemli başarılara imza attıklarını belirten Burkay, "Bu projelerimizde Afrika ülkelerine özel bir önem veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde başlatılan Afrika açılım stratejisi kapsamında Bursa iş dünyası olarak Afrika ülkelerinde ortak iş ve yatırım forumları, toplantılar ve fuarlar gerçekleştiriyor, ikili işbirliği alanlarını genişletiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Burkay, bugüne kadar Cezayir'den Gana'ya, Nijerya'dan Fas ve Libya'ya kadar pek çok Afrika ülkesinde işbirliklerine imza attıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Etiyopya'ya ise bugüne kadar düzenlenen en büyük ticaret heyetlerinden birini organize ettik. 130 milyonu aşkın nüfusuyla Etiyopya ile işbirliğinin bizim için ayrı bir yeri var. Bu ülke, ihracatçılarımız için önemli fırsatlar barındırıyor. BTSO'nun gücü ve vizyonuyla bundan sonra da Türkiye'nin ihracat hedeflerine yön veren öncü çalışmalara imza atmaya ve 2030 hedeflerimize kararlı adımlarla yürümeye devam edeceğiz."

Programa katılan bebek ve çocuk konfeksiyonu üreticilerinin, organizasyon sonunda sergiledikleri çocuk kıyafetlerini Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Etiyopya'daki yetimhanelere bağışladığı bildirildi.