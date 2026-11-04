BTSO ev sahipliğindeki iklim fikir maratonunda Next-Gen Leaders SİNA'yla birinci oldu - Son Dakika
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BTSO ev sahipliğindeki iklim fikir maratonunda Next-Gen Leaders SİNA'yla birinci oldu

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BTSO ev sahipliğindeki iklim fikir maratonunda Next-Gen Leaders SİNA\'yla birinci oldu
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BTSO ve Bursa AB Bilgi Merkezi ev sahipliğindeki EU Climate Ideathon 2026 Bursa Yerel Finali'nde Next-Gen Leaders, SİNA projesiyle 9 takım arasından birinci oldu. Takım, 11-15 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 kapsamındaki ulusal finalde Bursa'yı temsil edecek.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Bursa AB Bilgi Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen EU Climate Ideathon 2026 Bursa Yerel Finali'nde üniversite öğrencileri, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik geliştirdikleri projelerle yarıştı. 9 takımın katıldığı yarışmada, sanayi işletmelerinin atık ve yan ürünlerini yeniden ekonomiye kazandırmayı hedefleyen SİNA projesiyle Next-Gen Leaders takımı birinciliği elde etti.

Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Avrupa Birliği Bilgi Merkezleri Ağı kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle düzenlenen EU Climate Ideathon (AB İklim Fikir Maratonu), üniversite öğrencilerinin iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik yenilikçi ve uygulanabilir çözüm önerileri geliştirmelerini amaçlıyor. Türkiye genelinde 18 şehirde gerçekleştirilen programda öğrenciler; temiz enerji, sıfır atık, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda projeler hazırlıyor. Uzman eğitimleri ve mentorluk desteğiyle geliştirilen fikirler, yerel yarışmalarda jüri değerlendirmesine sunuluyor.

Bursa Yerel Finali'nde de 31 üniversite öğrencisinden oluşan 9 takım, yaklaşık üç aylık hazırlık sürecinin ardından projelerini sundu. Eğitimler, çevrim içi oturumlar ve mentorluk çalışmalarıyla fikirlerini geliştiren öğrenciler, iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlayabilecek çözüm önerileriyle birincilik için yarıştı.

Sanayide döngüsel ekonomiyi destekleyen proje birinci oldu

Yarışmada Alara Saygı, Nehir Erduğan, Sergen Gayretli ve İclal Selvi'den oluşan Next-Gen Leaders takımı, SİNA (Symbiotic Industrial Network Architecture) projesiyle birinciliği kazandı.

Sanayide döngüsel ekonomiyi güçlendirmeyi amaçlayan proje, bir işletmenin üretim sürecinde ortaya çıkan atık ve yan ürünlerin başka işletmeler tarafından ham madde olarak değerlendirilmesini esas alıyor. Dijital eşleştirme sistemiyle işletmeler arasında kaynak paylaşımını kolaylaştırmayı hedefleyen SİNA, üretimde atık miktarının azaltılması, kaynak verimliliğinin artırılması ve karbon emisyonlarının düşürülmesine yönelik bir model sunuyor.

Bursa'yı ulusal finalde temsil edecekler

Bursa Yerel Finali'nde projeler, akademi, kamu ve özel sektör temsilcilerinden oluşan beş kişilik jüri tarafından değerlendirildi. Bursa Yerel Finali'ni birincilikle tamamlayan Next-Gen Leaders takımı, 11-15 Kasım tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenecek ulusal finalde Bursa'yı temsil etme hakkı kazandı. Türkiye'nin farklı şehirlerinden başarılı takımların katılacağı finalde, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik geliştirilen projeler değerlendirilecek.

Kaynak: İHA
Bursa Ticaret Ve Sanayi OdasıEkonomiAntalyaGüncelEğitimCOP31BursaSon Dakika

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