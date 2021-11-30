Bursa'daki MESYEB belgelendirme yetkisini 104 mesleğe çıkardı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) çatısı altında faaliyet gösteren ve son 5 yılda Bursa başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında 80 bine yakın çalışanı belgelendiren BTSO Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi (MESYEB), 84 olan mesleki yeterlilik sınav ve belgelendirme yetkisini 104'e yükseltti.

Odadan yapılan açıklamaya göre, mesleki yeterlilik konusunda Türkiye'deki oda ve borsalara model olan BTSO MESYEB, Türkiye'nin dört bir yanında sınav ve belgelendirme hizmeti verirken çalışanların nitelik seviyesinin artırılmasına önemli bir katkı sağlıyor.

Otomotiv, metal, inşaat, enerji, tekstil, asansör, kimya-plastik, lojistik, elektrik-elektronik ve kişisel hizmetler sektörlerinde toplam 84 meslekte sınav ve belgelendirme yetkisine sahip BTSO MESYEB, maden sektörü başta olmak üzere 20 yeni meslekte yetkilendirme için kapsam genişletme başvurusu sürecini de başarıyla tamamladı. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) denetimlerinden geçen merkez, artık 104 meslekte mesleki yeterlilik belgesi hizmeti verebiliyor.

Mayıs 2016'dan bu yana 80 bine yakın çalışanı mesleki yeterlilik belgesi sahibi yapan BTSO MESYEB, meslek kapsamına maden, ulaştırma-lojistik ve haberleşme mesleklerini de ekledi. Maden sektöründe kırma eleme tesis operatörü, mermer doğal taş ocakçısı, mermer doğal taş imalat elemanı ve yer altı hazırlık işçisi mesleklerinin sınav ve belgelendirmesini artık MESYEB'de yapılabiliyor.

Ulaştırma, lojistik ve haberleşme sektörü temsilcilerinin talepleri doğrultusunda ağırlıklı olarak sanayi tesislerinde istihdam edilen forklift, çekici ve transpalet çalışanlarını ilgilendiren endüstriyel taşımacı sınav ve belgelendirmesi de MESYEB'de yapılabilecek.

Kapsam genişletme çalışmaları kapsamında ayrıca elektrik-elektronik ve tekstil sektörlerine yeni meslekler de eklendi. BTSO MESYEB elektrik-elektronik sektöründe elektrik tesisatçısı ve elektromekanik montaj işçi sınav ve belgelendirmesini yapmaya başladı. Tekstil sektöründe ise atkılı örme operatörü, baskı operatörü, brodeci, çözgü operatörü, çözgülü örme operatörü, dokuma operatörü, kompleci ve tahar operatörü sınav ve belgelendirmesi yetkisine sahip oldu.

BTSO MESYEB, ulusal bir marka haline geldi

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye ekonomisinin lokomotif kenti Bursa'da 2014 yılında hizmete açılan BTSO MESYEB'in, nitelikli iş gücü ve iş güvenliğini uluslararası standartlara taşımayı hedeflediğini belirtti.

MESYEB'in kısa süre içinde sadece Bursa'da değil, Türkiye için de rol model olmayı başardığını dile getiren Burkay, "Çalışanlarımızın becerilerini artıran ve uzmanlıklarını belgelendiren, firmalarımızın küresel ekonomide daha fazla söz sahibi olma hedeflerini destekleyen BTSO MESYEB, hizmetlerini kısa süre içinde Türkiye'nin dört bir yanına taşıdı." ifadelerini kullandı.

Burkay, TÜRKAK ve MYK tarafından yetkilendirilen BTSO MESYEB'in faaliyet alanlarının kurgulanmasında sektörlerin taleplerine her zaman öncelik verdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sektörlerimizin talepleri doğrultusunda meslek kapsamımızı her geçen dönem artırıyoruz. Mesleki yeterlilik belgesinin zorunlu olduğu alanların yanı sıra çalışanlarıyla birlikte yeni standartlara hazırlanan sektörlerimiz ve firmalarımız için de MESYEB önemli fırsatlar barındırıyor. Firmalarımıza işlerini aksatmadan kendi işletmelerinde belgelendirme işlemi gerçekleştirme imkanı da sunuyoruz. Devletimizin de bu noktada önemli teşvikleri var. Son yapılan düzenlemeyle 4 ayrı sektörde yeni mesleklerimizi de bünyemize dahil ettik. Artık MESYEB yeni sektör ve mesleklerimizle daha güçlü. Hem çalışanlarımızın niteliğini geliştiren hem de iş sağlığı ve güvenliği konusunda sağlam zeminler oluşturmayı hedeflediğimiz BTSO MESYEB'de sunmuş olduğumuz hizmetlerden tüm çalışanlarımızı ve işletmelerimizi yararlanmaya davet ediyorum."