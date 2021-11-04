Üye Girişi
BTSO üyeleri, ABD'nin en büyük otomotiv yan sanayi fuarında - Son Dakika

BTSO üyeleri, ABD'nin en büyük otomotiv yan sanayi fuarında

04.11.2021 13:32
BTSO üyeleri, ABD'nin en büyük otomotiv yan sanayi fuarında

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) üyeleri, Küresel Fuar Acentesi (KFA) projesi kapsamında 40 firmadan yaklaşık 60 kişilik heyetle ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen Automotive Aftermarket Products Expo (AAPEX-2021) Fuarı'na katıldı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) üyeleri, Küresel Fuar Acentesi (KFA) projesi kapsamında 40 firmadan yaklaşık 60 kişilik heyetle ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen Automotive Aftermarket Products Expo (AAPEX-2021) Fuarı'na katıldı. BTSO üyeleri, 2 trilyon doları aşkın küresel otomotiv satış sonrası endüstrisini temsil eden fuarda, yeni ürünlere, iş çözümlerine ve işbirliği fırsatlarına odaklandı.

Küresel Fuar Acentesi ile bugüne kadar 200'den fazla yurt dışı iş gezisi programı düzenleyerek Bursa'nın dış ticaret performansına katkı sağlamayı sürdüren BTSO, dünyanın en büyük ithalatçısı konumunda bulunan ABD'ye temaslarını artırdı. Türkiye'nin en önemli hedef pazarları arasında bulunan ABD'nin farklı bölgelerinde gıda, tekstil ve mobilya sektörlerinde son 2 ayda düzenlenen Franchise Expo, LA Textile ve High Point gibi fuarlara BTSO organizasyonuyla katılan Bursa iş dünyası temsilcileri, şimdi de 2 milyar dolarlık küresel otomotiv yenileme pazarı endüstrisini temsil eden AAPEX 2021 Fuarı'nda yer aldılar. Otomotiv yan sanayi sektöründe yeni ürünler, iş çözümleri ve ağ oluşturma fırsatları sunan AAPEX - 2021, 40'ı aşkın ülkeden yaklaşık 700 stantlı iştirakçiyle gerçekleştirildi. Fuarda, otomotiv iç-dış aksesuarlarından soğutuculara, otonom araçlardan pillere, fren sistemlerinden araç bilgisayarlarına kadar yüzlerce ürün ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

BTSO Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, fuara ilişkin yaptığı değerlendirmede, dünyanın en büyük ithalatçısı olan ABD'nin ihracatçılar için kritik bir hedef pazar konumunda olduğunu söyledi. Söz konusu pazara ihracat yapmak veya pazar payını artırmak isteyen firmaların, bu pazara yönelik birçok dış pazardan farklı olarak etkili stratejiler geliştirmesi gerektiğini ifade eden Şener, "Bursa iş dünyası olarak bizler de ABD pazarındaki etkinliğimizi artırmak istiyoruz. ABD, 11 milyon adet ile dünyanın en büyük motorlu araç üreticileri arasında yer alıyor. ABD, aynı zamanda yıllık 17,5 milyon adetlik büyük bir iç pazara da sahip. Ülkenin otomotiv ithalatı 2020 yılında 354 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Son 3 yıldır ülkemizden ABD pazarına yapılan otomotiv endüstrisi ihracatı 1 milyar seviyesinde gerçekleşse de sahip olduğumuz potansiyel ve pazarın büyüklüğüyle bu rakamı çok daha yüksek seviyelere taşıyabiliriz. Buna istinaden Bursa iş dünyası olarak ABD'ye son 2 ayda 4 farklı iş gezisi organizasyonu düzenledik. Ticari hayatın da normalleşmeye başlaması ve yurt dışı iş gezisi organizasyonlarımızla firmalarımızın ABD pazarında çok daha etkin bir konumda yer alacağına inanıyoruz." dedi.

BTSO Meclis Üyesi Ömer Eşer de pandemi şartları sebebiyle yaklaşık 2 yıllık bir aranın ardından ABD öncülüğünde açılan fuarların firmaların dış ticaretine önemli katkı sağlayacağını söyledi. BTSO'nun şehrin ihracatçı kimliğini farklı projelerle desteklediğine işaret eden Eşer, "İmalatçımızın, üreticimizin ufkunun açılması gerekiyor. Bu noktada cesaretlendirilmeleri yurt dışında başarıya ulaşmaları açısından çok büyük önem taşıyor. Ayrıca, ihracatçı firmalar olarak ABD gibi dünyanın en büyük pazarlarında da yerimizi almamız lazım. Bu kapsamda yaptığı çalışmalarla ihracatçılarımızı destekleyen BTSO Yönetim Kurulu'muza teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

sanayi sektör temsilcileri katıldı.

BTSO organizasyonuyla gerçekleştirilen ABD Yurt Dışı İş Gezisi Programı'na katılan firmalar, KOSGEB'den 10 bin TL'ye, BTSO'dan da bin TL'ye kadar destek alabiliyor. - BURSA

BTSO üyeleri, ABD'nin en büyük otomotiv yan sanayi fuarında
BTSO üyeleri, ABD'nin en büyük otomotiv yan sanayi fuarında
BTSO üyeleri, ABD'nin en büyük otomotiv yan sanayi fuarında

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Tam Gemi Şok Denemeleri, Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi BTSO üyeleri, ABD'nin en büyük otomotiv yan sanayi fuarında - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Salgının bitmesi için çocukların aşılanması lazım 13:45 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Salgının bitmesi için çocukların aşılanması lazım Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor 13:42 Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor 3 yıldır küs olan Alişan ve Ece Erken barıştı 13:33 3 yıldır küs olan Alişan ve Ece Erken barıştı
Gözaltına alındığı esnada 13:05 Gözaltına alındığı esnada "Beni kimse yasaya koyamaz ama devlete sonsuz saygım var" diyerek bağırması dikkat çekti Powerbank, bomba gibi patladı! Kopan parmağıyla hastaneye koştu 12:28 Powerbank, bomba gibi patladı! Kopan parmağıyla hastaneye koştu Son dakika: Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak 11:50 Son dakika: Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak
Seda Sayan'dan Safiye Soyman'ı utandıracak sözler: Göğüsleri ağzıma giriyordu, küçülttürdüm 11:45 Seda Sayan'dan Safiye Soyman'ı utandıracak sözler: Göğüsleri ağzıma giriyordu, küçülttürdüm Karantinadaki Fatih Erbakan'dan dikkat çeken açıklama: Söylediklerimizin arkasındayız 11:34 Karantinadaki Fatih Erbakan'dan dikkat çeken açıklama: Söylediklerimizin arkasındayız

Son Dakika Haberleri
13:47 Vatandaş, "Kış saati geri gelsin" çağrısında bulundu
13:42 Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor
13:35 Son Dakika: Yeni MHK, çok tartışılacak atamalar yaptı! Beşiktaş-Trabzonspor maçını Erkan Özdamar yönetecek
13:32 İnternetten tanıştığı kadının evine giden adam, neye uğradığını şaşırdı
13:24 Koca bölgeyi kaplayan kötü koku için "Olağanüstü hal" isteniyor
13:19 Fenerbahçe'nin, Sosa ve Novak'tan sonra hedefinde Nwakaeme var
13:04 Gözaltına alındığı esnada "Beni kimse yasaya koyamaz ama devlete sonsuz saygım var" diyerek bağırması dikkat çekti
12:09 Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı!
11:54 "Galatasaray ligden men edilir" iddiasına sinirlendi: Bazı çakallar ahkam kesmiş
11:49 Son dakika: Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak
Vatandaş, Vatandaş, "Kış saati geri gelsin" çağrısında bulundu         
13:48
Ülke karıştı! Dünya bir numarası Çinli tenisçi Peng, başbakan yardımcısının cinsel ilişkiye zorladığını iddia etti Ülke karıştı! Dünya bir numarası Çinli tenisçi Peng, başbakan yardımcısının cinsel ilişkiye zorladığını iddia etti         
13:44
Son Dakika: Yeni MHK, çok tartışılacak atamalar yaptı! Beşiktaş-Trabzonspor maçını Erkan Özdamar yönetecek Son Dakika: Yeni MHK, çok tartışılacak atamalar yaptı! Beşiktaş-Trabzonspor maçını Erkan Özdamar yönetecek         
13:35
İnternetten tanıştığı kadının evine giden adam, neye uğradığını şaşırdı İnternetten tanıştığı kadının evine giden adam, neye uğradığını şaşırdı         
13:32
Fuhşa sürüklenen Çilem Doğan yeniden hapse girecek Fuhşa sürüklenen Çilem Doğan yeniden hapse girecek         
12:41
Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı! Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı!         
12:09
Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Vatandaşımızın sıkıntılarının farkındayız, gereken tedbirleri alıyoruz Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Vatandaşımızın sıkıntılarının farkındayız, gereken tedbirleri alıyoruz         
11:47
OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok         
11:45
4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi 4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi         
10:46
Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor         
10:32
MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı         
10:27
Arka Sokaklar'ın Ali'si, Sadakatsiz dizisine transfer oluyor Arka Sokaklar'ın Ali'si, Sadakatsiz dizisine transfer oluyor         
10:13
FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı         
09:51
ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği         
09:15
Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi         
19:58
Herkes güzelliğini konuşuyordu! Yüzündeki küçük sivilceyle başlayan kabus, hayatını zindana çevirdi Herkes güzelliğini konuşuyordu! Yüzündeki küçük sivilceyle başlayan kabus, hayatını zindana çevirdi         
17:51
Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü         
16:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2021 13:54:15. #1.13#
SON DAKİKA: BTSO üyeleri, ABD'nin en büyük otomotiv yan sanayi fuarında - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement