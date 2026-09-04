BTSO ve TÜRSAB işbirliğiyle 5. Bursa Turizm Zirvesi 8-9 Eylül'de Merinos'ta yapılacak

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) işbirliğinde düzenlenen 5. Bursa Turizm Zirvesi, 8- 9 Eylül'de Bursa'da gerçekleştirilecek.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Yerel Turizm Kalkınması" temasıyla düzenlenecek zirve, kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, akademi ve sektör temsilcilerini Bursa'da buluşturacak.

Bursa'nın turizm potansiyelini daha etkin değerlendirmek, kentin sahip olduğu değerleri ulusal ve uluslararası ölçekte daha güçlü biçimde tanıtmak ve turizmin yerel kalkınmaya katkısını artırmak amacıyla gerçekleştirilecek zirve, iki gün boyunca kapsamlı bir programa ev sahipliği yapacak.

Zirvede, kentlerin turizm yoluyla kalkınması, destinasyon yönetimi, yerel yönetimlerin rolü, destinasyon pazarlaması ve turizm altyapısının geliştirilmesine yönelik görüş ve deneyimler paylaşılacak.

Zirvenin ilk günü 8 Eylül'de açılış töreniyle başlayacak.

Program kapsamında ilk gün "Yerel Turizm Kalkınması", "Yerel Yönetimler", "Avrupa'da Destinasyon Yönetimi" ve "Destinasyon Yönetimi" başlıklı oturumlar gerçekleştirilecek.

Zirvenin ikinci gününde ise "Yerel Kalkınma ile İlgili Bursa'da Yapılanlar ve Yapılması Gerekenler", "Yerel Kalkınmada Sektör Görüşleri", "Destinasyon Pazarlaması", "Yerel Turizm Kalkınmasında Altyapının Önemi" ve "Yerel Kalkınmada Turizm İhtisas Görüşleri" başlıkları ele alınacak.

"Bursa turizminin gelecek hedeflerine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa'nın tarih, kültür, doğa, termal kaynaklar ve gastronomi gibi çok güçlü turizm değerlerine sahip olduğuna işaret etti.

Kentin turizmden aldığı payın artırılması için tüm paydaşların ortak hedefler etrafında buluşmasının büyük önem taşıdığını belirten Burkay, Bursa Turizm Zirvesi'nin bu anlayışın önemli platformlarından biri olduğunu ifade etti.

Burkay, Bursa'nın sahip olduğu tarihi ve kültürel mirası, Uludağ'ı, termal kaynakları, gastronomi değerleri ve alternatif ulaşım imkanlarıyla turizmde mevcut durumundan çok daha yüksek bir potansiyeli barındırdığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Önceliğimiz bu zenginliği doğru bir stratejiyle ekonomik değere dönüştürmek ve turizm hareketliliğini yılın tamamına yaymak. Bunun yolu da kamu, yerel yönetimler ve sektörümüzün güçlü bir işbirliği içinde hareket etmesinden geçiyor. Bursa Turizm Zirvesi, kentimizin turizm vizyonuna ortak akılla yön verebilmek adına çok değerli bir buluşma zemini oluşturuyor. Bu yıl 'Yerel Turizm Kalkınması' teması altında kentlerimizin kendi değerleri üzerinden nasıl sürdürülebilir bir kalkınma modeli geliştirebileceğini kapsamlı biçimde değerlendireceğiz. Zirvede ortaya çıkacak görüşlerin ve yeni işbirliği imkanlarının Bursa turizminin gelecek hedeflerine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum."

"Stratejik bir güç"

TÜRSAB Başkan Yardımcısı ve BTSO Turizm Konseyi Başkanı Hasan Eker ise turizmin oluşturduğu ekonomik hareketliliğin yerelde daha güçlü hissedilmesi için destinasyonların planlı ve bütüncül bir anlayışla yönetilmesi gerektiğini dile getirdi.

Bursa Turizm Zirvesi'nin sektörün farklı paydaşlarını aynı masa etrafında buluşturması açısından önemli olduğunu belirten Eker, zirvede ortaya çıkacak görüşlerin sektör için yol gösterici olacağını kaydetti.

Hasan Eker, turizmin artık yalnızca ziyaretçi sayısıyla değerlendirilen bir sektör olmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İstihdamdan gastronomiye, ticaretten kültürel mirasın korunmasına kadar çok geniş bir alanda yerel kalkınmayı destekleyen stratejik bir güç. Bursa bu açıdan Türkiye'nin en zengin destinasyonlarından biri. Kentimizin sahip olduğu değerleri doğru ürünler, güçlü tanıtım çalışmaları ve etkili destinasyon yönetimiyle daha görünür hale getirmemiz gerekiyor. Zirvemizde yerel kalkınmadan destinasyon pazarlamasına, altyapıdan farklı turizm ihtisas alanlarına kadar sektörümüzün temel gündemlerini değerlendireceğiz. Sektör temsilcilerimizin yanı sıra kamu, yerel yönetimler, akademi ve sivil toplum kuruluşlarının aynı platformda görüşlerini paylaşması son derece kıymetli. Bursa Turizm Zirvesi'nin kentimizin turizm hedefleri için yeni fikirlerin ve kalıcı işbirliklerinin gelişmesine zemin hazırlayacağına inanıyorum."