BTÜ Sanayi ile İş Birliğini Güçlendiriyor

Ekonomi

BTSO ve TOBB Bursa Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi ile bir araya gelen BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, BTÜ'nün şehre dokunan, şehrin ve sanayini sorunlarına çözüm üretmeye çalışan bir üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini vurguladı.

Bursa Teknik Üniversitesinin (BTÜ) sanayinin temsilcileriyle ortak çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda BTÜ yönetimi ve akademisyenleri, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi ile bir araya geldi. Toplantıda, üniversite sanayi iş birliğine dair yapılabilecekler detaylarıyla görüşüldü. Ortak Ar-Ge çalışmalarının ele alındığı toplantıda, makale yazma, eğitim desteği ile Ar-Ge merkezi kurulması ve sürdürülebilirlik, proje yazma, sektörel sorun çözüm pazarı toplantıları, İşletmede Mesleki Eğitim Programı (İMEP), girişimcilik eğitimleri gibi hususlar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Sektör bazlı sorun çözüm pazarları

BTÜ'nün şehre dokunan ve şehrin sorunlarına çözüm üretmeye çalışan bir üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini vurgulayan Rektör Naci Çağlar, sanayi ile yapılan iş birlikleri ile özel sektöre fayda getirecek projeler üzerine çalıştıklarını söyledi. Rektör Çağlar, "Sanayinin temsilcileri ile yaptığımız istişarelerle, karşılıklı olarak beklentilerimizi ve sorunlarımızı aktarıyor, buna göre çalışmalarımızı şekillendiriyoruz. Diğer yandan öğrencilerimizin mezun olmadan sektörlerle bir arada olmasına çok önem veriyoruz. Bu amaçla devam eden İMEP'in yanına şimdi mentörlük programını ekliyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantının hem öğrencilerimizin yetkinliğini artırma hem de uzman akademisyenlerimizin, sanayinin sorunlarına yanıt verme açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi

Akademi ile iş dünyası birarada

BTÜ'nün sanayi ile iş birliği ağının kuvvetli olduğunu ve bu yaklaşımın sektörlerce önemsendiğini ifade eden TOBB Bursa Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Emre Yıldız da "Asıl derdimiz iş dünyası ile akademiyi bir araya getirerek, üniversitenin yetkinliğini sektörlerimize aktarmak. Bu amaçla girişimcilik fuarı gibi pek çok projemiz söz konusu. BTÜ ile şehre ve öğrencilere dokunacak projelerde yer almak bizi çok mutlu eder" diye konuştu.

Toplantıya; BTÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç ve Prof. Dr. Sinan Uyanık, Bursa Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu, akademisyenler, TOBB Bursa Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Emre Yıldız, TOBB ve BTSO Genç Girişimciler Kurulu Komitesi üyeleri de katıldı.

ız, buharlaşma ve kuraklık su konusunda önlem almamızı gerektiriyor. Bir yandan biz gerekli önlemleri alırken, diğer yandan Bursalılar'dan suyu tasarruflu kullanmalarını bekliyoruz. 2026 yılı ortalarından itibaren baraj bağlantısını yapacağız ve isale hattının tamamlanmasıyla 2060 yılına kadar su sorununu çözeceğiz. - BURSA