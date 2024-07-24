Ekonomi

Bu festival tat kaçırdı, zabıta elektrik kablolarını kesti

SİVAS - Sivas'ta düzenlenmesi planlanan Kadın Giyim Festivali, Sivas Belediyesi Zabıta ekiplerinin müdahalesi ile açılmadan kapandı.

Türkiye'nin birçok ilinde düzenlenen moda ve alışveriş festivali Sivas'ta sekteye uğradı. Festival için birçok ilden gelen esnaf fuarın iptal edilmesiyle neye uğradığını şaşırdı. İddialara göre kentteki bazı sivil toplum kuruluşları festivalin yerel esnafı olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle Sivas Belediyesi'ne baskı yaparak festivali iptal ettirdi. Sivas Belediyesi Zabıta ekipleri alana gelerek elektrik kablolarını kesip vatandaşı fuara almadı. Büyük bir hayal kırıklığına uğrayan festival esnafı maddi zarar gördüklerini belirterek adeta isyan etti.

"Sivas resmen buraya bir daha gelmeyin dedi"

Esnaf ve organizatör olan Süreyya Kuyupınar böyle bir şeyi ilk kez yaşadıklarını belirterek. Biz billboardlara ve sosyal medya platformlarında reklam verdik. Burayla anlaştık. Burada kadın giyim festivali yapacaktık. Çanta aksesuar giyim gibi ürünler satacaktık. Hiçbir sıkıntı yok gelin dediler. Geldik buradaki alanla ilgili pazartesinden itibaren stant kurduruyoruz. O vakte kadar hiçbir şey yoktu. Dün bize öğleden sonra buranın izni yok dediler. Buranın yer sahibinden biz iznimizi aldık. Bizde buna binaen geldik. Belediye başkanı ve yardımcıları ile görüşmemizde burayı odaların başkanlarının şikayetleri üzerine kapattıklarını söylediler. Biz de dedik ki bununla ilgili ne gerekiyorsa yapıp devam edelim. Sabah saatlerinden itibaren kuyruk oluşmuştu. Vatandaşlar da çok tepki gösterdi. Üç beş kişinin sadece bu konuda yerel esnafı korumak adı altında diye söylediği şey aslında halka ket vurma oldu. Buradaki esnaflar farklı illerden geldi. Biz organizatörlere herhangi bir tebligat yapılmadı. Böyle bir olayı biz ilk kez burada yaşadık. Sivas resmen buraya gelmeyin dedi. Bu olay çözülse de bir daha gelmeyiz. Çünkü buraya gelmek artık çok büyük bir risk" dedi.

"Böyle bir misafirperverlik görmedim"

Sivas'ın hiç iyi bir izlenim vermediğini belirten Tülin Altuniğne, "En çok üzüldüğüm nokta zabıtanın şartelleri indirmek yerine kabloları kesmesine çok üzüldüm. Dondurmacının bütün dondurmaları eridi. Bu işleri ben insanlık dışı olarak görüyorum. Buraya barikat kurdular. İnsanlara buradan gidin dediler. Sivas hiç iyi bir izlenim vermedi. Ben böyle bir misafirperverlik görmedim. Kimseye bir şey olmadı olan bizlere oldu. Zararım çok büyük. Diğer esnaf arkadaşların da öyle. Ben hakkımı helal etmiyorum. Sivas'ın Belediye Başkanına da sesleniyorum keşke gelip şu halimizi görseydiniz. Zabıtayı buraya gardiyan gibi bağıra çağıra iş yaptırmalarına müsaade etmeseydi. Bizi dinleseydi ve halkın yanında olsaydı kimse başkana bir şey demezdi. Fakat hiçbiri olmadı" şeklinde konuştu.