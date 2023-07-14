Bu gece yarısı pompaya yansıyacak! Benzine 1 lira 32 kuruş zam bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bu gece yarısı pompaya yansıyacak! Benzine 1 lira 32 kuruş zam bekleniyor

14.07.2023 09:32

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzine 15 Temmuz Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 32 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Bu zamla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 28 lira 2 kuruş, Ankara'da 28 lira 48 kuruş ve İzmir'de ise 28 lira 58 kuruştan satılacak.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BU GECE YARISI BÜYÜK ZAM GELİYOR

15 Temmuz Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 32 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA 28 LİRANIN ÜZERİNE ÇIKACAK

Pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 28 lira 2 kuruş, Ankara'da 28 lira 48 kuruş ve İzmir'de ise 28 lira 58 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

YORUMLAR (2)
  • tolga karabulut: HAHAHA OH OH GELSIN ZAMLAR COK HOSUMA GİDİYOR BENZIN MAZOT EKMEK 50 OLSUN BEN ALIRIM ALTTA KALANIN CANI ÇIKSIN !!! Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • İbrahim Kaan: En son kendi petrolümüzü çıkartmıştık dolarla işimiz ne ?? Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500

Zam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bu gece yarısı pompaya yansıyacak! Benzine 1 lira 32 kuruş zam bekleniyor - Son Dakika


Son Dakika
09:37 Miçotakis: Erdoğan ile görüşme yeniden başlamak için bir fırsat
09:32 Miçotakis'ten "Erdoğan'a güveniyor musunuz" sorusuna yanıt: Saf değiliz ama bardağın dolu tarafından bakalım
09:20 Bu gece yarısı pompaya yansıyacak! Benzine 1 lira 32 kuruş zam bekleniyor
09:15 Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 32 kuruş zam gelmesi bekleniyor
09:06 Şenol Güneş'ten onay çıktı! Beşiktaş, Willian transferi için düğmeye bastı
09:02 Şenol Güneş onay verdi! Beşiktaş, Willian'ı renklerine bağlıyor
08:54 Yeni dizisi için imaj değiştiren Serenay Sarıkaya, saçlarını kısacık kestirdi
08:50 Serenay Sarıkaya, yeni proje öncesi saçlarını kısacık kestirdi
08:50 Defans hattının muhafızı olacak! Fenerbahçe, Rodrigo Becao transferini tamamlamak üzere
08:46 Savunmanın bel kemiği olacak! Fenerbahçe'nin Becao'yu resmen açıklaması an meselesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2023 09:47:06. #1.12#
SON DAKİKA: Bu gece yarısı pompaya yansıyacak! Benzine 1 lira 32 kuruş zam bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement