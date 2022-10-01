Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 2,58 ile Hedef Portföy Mut.Get.Hdf.His.Srbst (TL) Fon (HSYF) oldu.

Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF ise yüzde 1,56'lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Hedef Portföy Mut.Get.Hdf.His.Srbst (TL) Fon (HSYF) 1,259946 2,58 Qinvest Portföy Değ. Fon 0,122748 2,33 Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,043609 1,45 Qinvest Portföy Katılım Fonu 1,534748 1,12 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,029912 1,01 İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon 2,527025 0,96 Ak Portföy İkinci Değişken Fon 2,923558 0,89 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 1,757748 0,86 Ziraat Portföy Temkinli Değişken Fon 1,647059 0,77 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,150553 0,74 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014796 1,56 NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF 0,025197 1,05 NN Hay. Em. Katılım Kat. EYF 0,022857 0,84 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,019736 0,83 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,044574 0,80 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,161315 0,79 Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,146849 0,59 Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF 0,043786 0,56 Türkiye Hay. ve Em. Katılım Katkı EYF 0,046065 0,56 Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,039119 0,52 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)