Bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı borsa oldu - Son Dakika

Bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı borsa oldu

Son Güncelleme: 09.09.2023 09:22

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,34, dolar/TL yüzde 0,50 değer kazanırken, euro/TL yüzde 0,50, altının gram satış fiyatı yüzde 0,06 değer kaybetti.

Bu hafta borsa yüzde 3'ten fazla kazandırırken, döviz ve altına yatırım yapanlar istediği kazancı sağlayamadı.

BIST 100 ENDEKSİ 8 BİN PUANIN ÜZERİNDE

BIST 100 endeksi, en düşük 8.090,21 ve en yüksek 8.398,44 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,34 artarak 8.325,30 puandan tamamladı.

ÇEYREK 2.731 LİRAYA İNDİ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,06 değer kaybıyla 1.662 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,05 azalışla 11.023 liraya geriledi. Geçen hafta sonu 2.732 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2.731 liraya indi.

DÖVİZ YATIRIMCISI İSTEDİĞİNİ ALAMADI

Bu hafta ABD doları yüzde 0,50 değer kazancıyla 26,8510 liraya çıkarken, avro ise yüzde 0,50 kayıpla 28,8160 liraya geriledi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,39, bireysel emeklilik fonları yüzde 2,24 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 5,15 ile "Hisse senedi fonları" oldu.

Kaynak: AA

Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı borsa oldu - Son Dakika


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