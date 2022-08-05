Hepsiburada'da aşurelik malzemelere ilgi arttı - Son Dakika
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Hepsiburada'da aşurelik malzemelere ilgi arttı

05.08.2022 13:50
Hepsiburada'da aşurelik malzemelere ilgi arttı

Bu yıl 8 Ağustos'a denk gelen aşure günü öncesinde, Hepsiburada'da aşurelik malzemelere talep arttı.

Bu yıl 8 Ağustos'a denk gelen aşure günü öncesinde, Hepsiburada'da aşurelik malzemelere talep arttı.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, aşure yapımında kullanılan malzeme ve gıdalara yönelik talepte artış yaşanıyor.

Bu yıl 8 Ağustos'a denk gelen aşure günü öncesinde, aşure için gerekli malzemeleri Hepsiburada'dan tamamlamayı tercih edenlerin en çok ilgi gösterdikleri ürün, bir önceki aya oranla satışı yüzde 56 artan aşurelik tencereler oldu. Söz konusu dönemde, aşure pişirmek için gerekli derinliğe sahip çelik tencereleri, talepleri yüzde 36 artan aşurelik kaplar ve yüzde 35 artan kuru gıda ve bakliyatlar izliyor.

Aşureye lezzetini veren kuru gıda ve bakliyatlar arasında ise en yoğun talep gören ürünler pirinç, bulgur ve nohut olarak sıralandı. Aşurenin olmazsa olmazlarından sarı üzüm, gün kurusu ve kuru incir gibi kurutulmuş meyveler de Hepsiburada müşterileri tarafından en çok sipariş edilen ürünler arasında yer aldı. Aşurenin lezzetine lezzet katan ve süsleme için eklenen kuru yemişlerde ise zirvedeki fındığı ceviz, badem ve susam takip ediyor.

Chia tohumu ve Hindistan cevizi de revaçta

Hepsiburada'nın paylaştığı bilgilerde dikkati çeken diğer ürünler chia tohumu ve Hindistan cevizi oldu. Siparişlere göre, aşurelerine daha da sağlıklı ve doğal bir dokunuş eklemek isteyenler, süsleme için kullanılan geleneksel kuru yemişler olan fındık, ceviz ve susamın haricinde, Hindistan cevizi, yulaf, hurma, chia gibi ürünlere de büyük ilgi gösteriyor.

Aşure yapımında gerekli tüm malzemeler için Hepsiburada'nın hazırladığı listeye "https://www.hepsiburada.com/staticpage/293364834767847" adresinden ulaşılabiliyor.

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Kaynak: AA

Hepsiburada, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hepsiburada'da aşurelik malzemelere ilgi arttı - Son Dakika

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