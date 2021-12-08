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Buca Belediyesinden gençlere iş garantili meslek eğitimi - Son Dakika

Buca Belediyesinden gençlere iş garantili meslek eğitimi

08.12.2021 11:56
Buca Belediyesinden gençlere iş garantili meslek eğitimi

İşsiz gençler için iş garantili meslek eğitimi projesini geliştiren Buca Belediyesi, imalat sanayisindeki kalifiye ara eleman ihtiyacının giderilmesine de katkı sağlayacak.

İşsiz gençler için iş garantili meslek eğitimi projesini geliştiren Buca Belediyesi, imalat sanayisindeki kalifiye ara eleman ihtiyacının giderilmesine de katkı sağlayacak. Mesleki eğitim projesine katılan 18 yaşını doldurmamış gençler, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı diplomanın da sahibi olacak.

İşsizlikle mücadele için işveren ile iş arayanlar arasında köprü görevi üstlenen Buca Belediyesi Sarı Masa Çözüm Merkezi İstihdam Masası, ülkemizdeki kalifiye eleman sıkıntısı için de çalışma başlattı. Belediyenin bir şirket ile iş birliği ile hayata geçireceği Mesleki Eğitim projesi kapsamında, 14-19 yaş arasındaki ortaokul mezunu gençlere kaynakçılık ve CNC ustalığı eğitimleri verilecek.

Eğitimlere kayıt yaptıran gençler, haftanın 4 günü pratik, bir gün de teorik olmak üzere 5 gün eğitim görecek. Toplam 4 yıl sürecek eğitim süresince; maaş, yemek ve servis hizmeti alacak gençlerin, iş kıyafetleri ve kırtasiye ihtiyaçları da ücretsiz karşılanacak. Eğitimin sonunda gençlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı diploma verilecek. Eğitime katılmak isteyenlerin 31 Aralık'a kadar Buca Belediyesinin zemin katında bulunan Sarı Masa Çözüm Merkezi İstihdam Masasına, 439 10 10-1086 numaralı telefonu arayarak ya da Sarı Masa Çözüm Merkezinin sosyal medya hesapları üzerinden başvuru yapabileceği belirtildi. - İZMİR

Buca Belediyesinden gençlere iş garantili meslek eğitimi
Buca Belediyesinden gençlere iş garantili meslek eğitimi
Buca Belediyesinden gençlere iş garantili meslek eğitimi

milli eğitim bakanlığı, Buca Belediyesi, Mesleki Eğitim, İstihdam, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Buca Belediyesinden gençlere iş garantili meslek eğitimi - Son Dakika Ekonomi


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