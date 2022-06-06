Buğday ve arpa alım fiyatları Şanlıurfalı üreticileri memnun etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, Toprak Mahsulleri Ofisinin 2022 hasat dönemindeki buğday ile arpa alım fiyatları ve teşvik rakamları Şanlıurfalı üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Yaklaşık 6 milyon 394 bin dekar alanda hububat tarımının yapıldığı kentte, Türkiye'deki buğdayın yüzde 10'u, arpanın ise yüzde 11'i üretiliyor.

Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, AA muhabirine, bu yıl verim ve kalitenin geçen yıla göre artmasını beklediklerini söyledi.

Hububatta harman dönemine gelindiğini aktaran Eyyüpoğlu, şöyle konuştu:

"Şanlıurfa'mızda buğday üretimimiz yaklaşık 2 milyon 500 bin dönüm, arpa üretimiz ise 800 bin dönüm. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı buğday ve arpa fiyatını çiftçilerimiz çok makul gördü. Çok güzel bir fiyat açıklaması yapıldı. Çiftçilerimiz bu açıklanan fiyattan çok memnunlar. Buğday deyince akıllara Şanlıurfa geliyor. Sert makarnalık buğday Şanlıurfa'daki çiftçiler tarafından yetiştiriliyor. Fabrikalar en az yüzde 10 bu buğdayı karıştırıp kullanıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımıza açıkladığı fiyattan dolayı teşekkür ediyorum. Yalnız girdilerimiz biraz yüksek, bunları da düşürürse çiftçilerimiz çok memnun olur, Allah devletimize zeval vermesin."

Çiftçilerin yorumları

Haliliye ilçesi kırsalında çiftçilik yapan Mehmet Çoban ise bu yıl yaklaşık 250 dönümlük alanda arpa yetiştirdiğini belirterek, aldığı rekolteden memnun olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan TMO alım fiyatlarının kendilerini sevindirdiğini aktaran Çoban, "Cumhurbaşkanımıza ben buradan teşekkür ederim, açıklamış olduğu taban fiyatı güzel bir haberdi. Bir de 1000 liralık destek de çiftçilerimiz için büyük bir müjdeydi. Bütün çiftçilerimize bol bereketli bir sezon dilerim." dedi.

Çoban, aracılar yüzünden ürün fiyatlarının çok yükseldiğini, bunun önüne geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Çiftçi Ali Felhan da açıklanan fiyatların tüm hububat üreticilerini çok sevindirdiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğunu hububat fiyatlarından çiftçi olarak hepimiz çok memnunuz. Bütün çiftçi arkadaşlarımızla da görüştük hepsi fiyatlardan çok mutlu, Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.