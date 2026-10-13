Buğdayın kile fiyatı eylülde yüzde 12,7 düşerek Haziran 2024'ten beri en hızlı düştü - Son Dakika
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Buğdayın kile fiyatı eylülde yüzde 12,7 düşerek Haziran 2024'ten beri en hızlı düştü

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Rusya-Ukrayna arasında barış beklentisi, olumlu iklim koşulları ve talepteki azalma buğday fiyatlarını eylülde yüzde 12,7 aşağı çekti. Kile başına fiyat, Haziran 2024'ten bu yana en hızlı aylık düşüşle ayı 6,75 dolardan kapattı.

Rusya ile Ukrayna arasında barış sağlanabileceğine yönelik beklentiler, iyi giden iklim koşulları ve azalan talebin etkisiyle buğdayın kile başına fiyatı, eylül ayında yüzde 12,7 azalışla Haziran 2024'ten bu yana en hızlı aylık düşüşünü kaydetti.

Buğday fiyatları, iklim koşulları, arz ve talebi etkileyen jeopolitik gelişmelerle yön bulmaya çalışıyor. Buğdayın kile başına fiyatı ocak ayında yüzde 5,85 değer kaybetmişti. Jeopolitik risklerin artması ve hava durumu kaynaklı endişelerle takip eden aylarda dalgalı bir seyir izleyerek yükselen buğday??????? fiyatları eylülde 7,95 dolara kadar yükseldi.

Rusya ile Ukrayna arasında barış sağlanabileceğine yönelik beklentiler, iyi giden iklim koşulları ve azalan talebin etkisiyle buğday fiyatları eylül ayında sert düştü. Söz konusu ayda yüzde 12,7 değer kaybeden buğday fiyatlarında Haziran 2024'ten bu yana en hızlı aylık düşüş görüldü. Buğdayın kile başına fiyatı Haziran 2024'te yüzde 15,5 değer kaybetmişti.

Böylece yıla 5 dolar seviyesinden başlayan buğday fiyatları, eylül ayını 6,75 dolardan tamamladı. Bu dönemde buğday fiyatları yüzde 35 değer kazanmış oldu.

"Dolar endeksinde güçlenmeden dolayı ABD buğdayı pahalıydı"

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, geçmişte Karadeniz'de buğday ihracatına ilişkin risklerden dolayı buğday fiyatlarında toparlanma görüldüğünü söyledi. Daha sonra talep tarafına ilişkin endişelerin öne çıktığını ifade eden Ergezen, "ABD ve Rusya arasında ilişkilerin iyi gidiyor olması ve Karadeniz'de arz beklentilerinin artması, bununla beraber El Nino etkisinin beklenildiğinden daha düşük olması, kısa vadede ABD'nin buğday ihracatının zayıflaması küresel büyümede yavaşlama endişeleri, buğday fiyatlamalarında geri çekilmeye yol açan ana unsurlar arasında yer alıyor." dedi.

Rusya ve Ukrayna'nın ürettiği buğdayın maliyetinin azalmasından dolayı ABD buğdayının fiyatının Avrupa buğdayına göre yüksek kaldığını ifade eden Ergezen, bunun ABD buğdayına talebin azalmasına neden olduğunu ve bunun da fiyatları aşağı çektiğini bildirdi.

Ergezen, "Dolar endeksinde güçlenmeden dolayı ABD buğdayı pahalıydı. Bu güçlenme sonucunda da buğdayın dolar bazındaki maliyeti arttı. Bu da Avrupa buğdayını daha cazip hale getiren unsurlardan." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Dış PolitikaEkonomiFinansRusyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Buğdayın kile fiyatı eylülde yüzde 12,7 düşerek Haziran 2024'ten beri en hızlı düştü - Son Dakika
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