Üye Girişi
Bülbüloğlu: Yeni ekonomi finans modeli ile birlikte ülke genelinde olumlu bir hava var - Son Dakika

Bülbüloğlu: Yeni ekonomi finans modeli ile birlikte ülke genelinde olumlu bir hava var

24.12.2021 16:56
Bülbüloğlu: Yeni ekonomi finans modeli ile birlikte ülke genelinde olumlu bir hava var

Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİM-DER) Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, yeni ekonomi finans modeli ile birlikte ülke genelinde olumlu bir hava olduğunu söyledi.

Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİM-DER) Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, yeni ekonomi finans modeli ile birlikte ülke genelinde olumlu bir hava olduğunu söyledi.

Dernek binasında yönetim kurulu ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyen MİM-DER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ve dövizdeki hareketliliğin birçok sektörde olduğu gibi inşaat sektöründe de ekonomik sıkıntılara neden olduğunu söyledi. İMKON çatısı altında geçtiğimiz günlerde Antalya'da 'Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için çalışıyoruz' temalı bir çalıştay düzenlediklerini anımsatan Bülbüloğlu, "Bu çalıştay da son dönemlerde kur artışına bağlı olarak yaşadığımız ekonomik kriz ve bu krizin etkisi ile inşaat temel malzemelerine gelen fahiş fiyatlar başta olmak üzere sektörün birçok problemini istişare ettik. Bu çalıştayın gerçekleştiği sırada inşaat malzemelerindeki artışların yardımında, kamu müteahhitlerine fiyat farkı ve tasfiye kararnamesi verilmesi ve müteahhitlik odası kurulması gibi birçok önemli konuda istişarelerde bulunduk" ifadelerine yer verdi. İnşaat sektörünün Türkiye'de istihdama katkı sunan önemli bir lokomotif durumunda olduğunu dile getiren Bülbüloğlu, "Bu sektörde birlikte çalıştığımız, üretici ve tedarikçi firmalar bu döviz kurunu artışı ile beraber biraz da stokçuluk ve malzemelerdeki ihracata dayalı ürünlerde fiyat artışı oldu. Son dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yeni ekonomi modeli ile birlikte döviz kurunda yaklaşık yüzde 40'lık ciddi bir düşüş gözlemlendi. Bu düşüş ile birlikte tabi ki inşaat malzeme fiyatlarında ciddi bir indirime gidilmesi tüm kamuoyunun beklentisi. Bu beklenti sadece müteahhitlik sektöründeki arkadaşlarımızın değil bu meslekten ekmek yiyen yüz binlerce insanı, konut ve kira fiyatlarını ilgilendiren etkendir. Bu konuda ciddi bir beklenti var" şeklinde konuştu.

Yeni ekonomi finans modeli ile birlikte ülke genelinde olumlu bir havanın hakim olduğunu ifade eden Bülbüloğlu, "Döviz kurundaki düşüş devam ediyor. Bizler buna istinaden hem üreticilere hem de üyelerimize çağrıda bulunuyoruz. Daire fiyatlarının düşmesi, dükkan fiyatlarının düşmesi malzeme fiyatlarına bağlı. Yeni projelerde bu fiyatların artmaması noktasında üreticilere çağrıda bulunuyoruz. İnşallah üreticilerimiz de buna sessiz kalmayıp destek olacak, ülkemizin tekrar refaha ulaştırılması anlamında destek olacaklardır" diye konuştu. - MALATYA

Bülbüloğlu: Yeni ekonomi finans modeli ile birlikte ülke genelinde olumlu bir hava var
Bülbüloğlu: Yeni ekonomi finans modeli ile birlikte ülke genelinde olumlu bir hava var
Bülbüloğlu: Yeni ekonomi finans modeli ile birlikte ülke genelinde olumlu bir hava var
Bülbüloğlu: Yeni ekonomi finans modeli ile birlikte ülke genelinde olumlu bir hava var

YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, Ekonomi, İnşaat, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bülbüloğlu: Yeni ekonomi finans modeli ile birlikte ülke genelinde olumlu bir hava var - Son Dakika Ekonomi


Fenerbahçe taraftarı örgütlenmeye başladı! Ali Koç, Yeni Malatya maçında ummadığı bir sürprizle karşılaşacak Fenerbahçe taraftarı örgütlenmeye başladı! Ali Koç, Yeni Malatya maçında ummadığı bir sürprizle karşılaşacak         
16:53
Kaya parçası düşen daire kullanılamaz hale geldi! Yargıtay kiracıyı değil, ev sahibini sorumlu tuttu Kaya parçası düşen daire kullanılamaz hale geldi! Yargıtay kiracıyı değil, ev sahibini sorumlu tuttu         
14:32
Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı         
13:54
Motosikleti kontrolden çıktı! 17 yaşındaki genç, elektrik panosuna çarparak can verdi Motosikleti kontrolden çıktı! 17 yaşındaki genç, elektrik panosuna çarparak can verdi         
13:03
Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı         
12:46
Elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarının 2022 yılı tamir ve ayarlama ücretleri belirlendi Elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarının 2022 yılı tamir ve ayarlama ücretleri belirlendi         
12:15
"Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz         
12:12
Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti         
11:27
Aleyna Tilki'nin yakalandığı evli iş adamı Serenay Sarıkaya ile görüntülenen o kişi çıktı Aleyna Tilki'nin yakalandığı evli iş adamı Serenay Sarıkaya ile görüntülenen o kişi çıktı         
10:45
Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi         
10:18
Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı         
09:45
33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne 33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne         
09:16
Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı         
08:34
Yargı'ya korona molası! Pınar Deniz koronaya yakalandı, dizi 2 hafta yayınlanmayacak Yargı'ya korona molası! Pınar Deniz koronaya yakalandı, dizi 2 hafta yayınlanmayacak         
07:46
ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi         
21:23

Son Dakika Haberleri
16:30 Süper Lig'de oranlar güncellendi! Galatasaray'a verilen şampiyonluk ihtimali şaşırttı
16:26 Velayet davasına koruma ordusuyla geldi! Özcan Deniz: Oğlumun üstündeki haklarım arttı
16:25 Son Dakika! İzmir'de bir evde çıkan yangında 3 kardeş yaşamını yitirdi
16:10 Bebeklerini aşıya götürüyorlardı! Karısını öldüren adam aynı silahla intihar etti
16:08 Son dakika: İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam yapıldı
16:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi arkadaşlarımız arasında da yüksek faizi savunanlar oldu
15:58 Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan yanlış yerden bilgi alıyor, aldatılıyor
15:55 Özcan Deniz'in Feyza Aktan'a açtığı velayet davasında karar!
15:41 Edirne'ye alışverişe gelen Bulgar turistlere 'leva' şoku! Bu sefer istedikleri her şeyi alamadılar
15:28 Bulgarlar bu sefer üzgün: Keşke 2-3 gün önce gelseydik
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 17:05:07. #1.11#
SON DAKİKA: Bülbüloğlu: Yeni ekonomi finans modeli ile birlikte ülke genelinde olumlu bir hava var - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement