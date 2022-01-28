Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar çarşı ve pazara akın etti

EDİRNE - Edirne'de her hafta Cuma günü kurulan yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Ulus Pazarı, geçtiğimiz hafta PCR test zorunluluğu nedeniyle Bulgar turistler kente gelmeyince boş kalmıştı. Bu hafta ise okulların ara tatile girmesi ve güneşli hava dolayısıyla bu hafta yerli vatandaşlarla dolup taştı.

Kentte geçtiğimiz günlerden etkili olan dondurucu soğuklar yerini güneşli havaya bıraktı. Bu durumu fırsata çeviren Edirneliler, çarşı ve pazara akın etti. Birkaç hafta öncesine kadar çarşı ve pazarda Bulgar turist yoğunluğu yaşanırken, PCR test zorunluluğunun ardından kente gelen turist sayısının azalması yerli halka yaradı. Yarıyıl tatili dolayısıyla çocuklarıyla birlikte alışverişe çıkan vatandaşlar, çarşı ve pazarda yoğunluk oluşturdu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren hazırlıklarını yapan ve müşterilerini bekleyen esnafa ise bu hafta yerli halk can suyu oldu. Tıklım tıklım dolan Ulus Pazarı, PCR test zorunluluğu başlamasının ardından geçtiğimiz hafta Bulgar turistler gelmeyince boş kalmıştı.

Bu hafta ise güneşli havayı fırsata çeviren Edirneliler, Bulgar turistlerin de yokluğundan faydalanarak erken saatlerden itibaren pazara akın etti. Adeta dolup taşan pazarda uzun bir süre sonra yerli yoğunluğu yaşandı.

Soğuk hava dolayısıyla geçtiğimiz günlerde çarşı ve pazarlarda boşluk yaşanırken, hava sıcaklığının artmasının ardından hareketlilik arttı.

"Bulgarlar da yok, Rahat rahat dolaştık"

Vatandaşlardan Fatma Doğan, "Hava güzel okullar da tatil alışverişe çıktık. Fazla kalabalık yok Bulgarlar da gelmiyor. Öyle bir dolandık. Biraz daha dolaşıp eve gideceğiz. Fiyatlar normal. Ucuz da var pahalı da var. Aradığımız ürüne göre değişiyor" dedi.

Edirneli vatandaşlardan Sema Yıldız, "Uygun fiyatlı olduğu için her hafta Cuma pazarına geliyoruz. Bu hafta Bulgarlar da yok. Rahat rahat dolaştık. Fiyatlar da uygun her şey güzel. Bugün hava da çok güzel. Kar falan yağmadı İstanbul gibi değil ama yine de soğuk. Güzel havayı bulmuşken değerlendirmek istedik" dedi.