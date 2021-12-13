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Bulgarlar Edirne'ye akın etmişti! TL değer kaybedince Azeriler de Iğdır'ı doldurdu - Son Dakika

Bulgarlar Edirne'ye akın etmişti! TL değer kaybedince Azeriler de Iğdır'ı doldurdu

13.12.2021 15:53
Bulgarlar Edirne'ye akın etmişti! TL değer kaybedince Azeriler de Iğdır'ı doldurdu

Döviz kuru farkı nedeniyle şimdi de Azerbaycanlılar Iğdır'a akın ediyor. TL, birçok para birimi gibi Azerbaycan manatı karşısında da değer kaybetti. Azerbaycan manatı son bir ayda TL karşısında yüzde 49 değer kazanarak 8 lira 16 kuruşa yükseldi. Bunun üzerine Azerbaycanlılar Iğdır'a gelerek toplu alışveriş yapmaya başladı.

TL'deki rekor değer kaybı, Azerbaycan manatını da çok daha değerli hale getirdi.

AZERBAYCAN PARA PİRİMİ MANAT DEĞER KAZANDI

12 Kasım'da 5,88 TL olan bir Azerbaycan manatı yüzde 49 değerlenerek bugün 8,16 TL'ye ulaştı.

Karar gazetesinde yer alan habere göre; para birimi değerlenen Azerbaycanlı vatandaşlar topluca Iğdır'a gelerek yiyecek, içecek ve giyim için alışveriş yapmayı artırdı. Nahcıvan Özerk Cumhuriyeti'nde ve Azerbaycan'da alıveriş yapmayanlar Iğdır'a gelerek ucuz alışveriş yapıp ülkelerine dönüyor.

Bulgarlar Edirne'ye akın etmişti! TL değer kaybedince Azeriler de Iğdır'ı doldurdu

Nahcıvan Özerk Cumhuriyeti'nden karayoluyla bir saatte Iğdır'a gelinebilmesini fırsat bilen Azerbaycanlıların kimisi özel araçlarıyla kimisi de otobüsle gelip alışveriş yapıp dönüyor.

ESNAF DURUMDAN MEMNUN

Iğdır'a alışveriş için gelen Azerbaycanlılardan bazıları fiyatları pahalı bulurken birçoğu ise ucuz olduğunu belirtti. Iğdırlı esnaf ise alışverişin canlanmasından memnun olduğunu söylüyor.

Iğdırlı bir vatandaş, yerli halk olarak alışveriş yapamamaktan şikayet ederek, "Fiyatlar uçmuş, 10 liraya satılması gereken bir ürün 40 lira olmuş. Azerbaycanlıların parası kıymetli olduğundan alışveriş yapıyorlar" dedi.

Bulgarlar Edirne'ye akın etmişti! TL değer kaybedince Azeriler de Iğdır'ı doldurdu

döviz kurları, Azerbaycan, TL, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bulgarlar Edirne'ye akın etmişti! TL değer kaybedince Azeriler de Iğdır'ı doldurdu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bulgarlar Edirne'ye akın etmişti! TL değer kaybedince Azeriler de Iğdır'ı doldurdu - Son Dakika
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