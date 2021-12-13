Bulgarlar Edirne'ye akın etmişti! TL değer kaybedince Azeriler de Iğdır'ı doldurdu

TL'deki rekor değer kaybı, Azerbaycan manatını da çok daha değerli hale getirdi.

AZERBAYCAN PARA PİRİMİ MANAT DEĞER KAZANDI

12 Kasım'da 5,88 TL olan bir Azerbaycan manatı yüzde 49 değerlenerek bugün 8,16 TL'ye ulaştı.

Karar gazetesinde yer alan habere göre; para birimi değerlenen Azerbaycanlı vatandaşlar topluca Iğdır'a gelerek yiyecek, içecek ve giyim için alışveriş yapmayı artırdı. Nahcıvan Özerk Cumhuriyeti'nde ve Azerbaycan'da alıveriş yapmayanlar Iğdır'a gelerek ucuz alışveriş yapıp ülkelerine dönüyor.

Nahcıvan Özerk Cumhuriyeti'nden karayoluyla bir saatte Iğdır'a gelinebilmesini fırsat bilen Azerbaycanlıların kimisi özel araçlarıyla kimisi de otobüsle gelip alışveriş yapıp dönüyor.

ESNAF DURUMDAN MEMNUN

Iğdır'a alışveriş için gelen Azerbaycanlılardan bazıları fiyatları pahalı bulurken birçoğu ise ucuz olduğunu belirtti. Iğdırlı esnaf ise alışverişin canlanmasından memnun olduğunu söylüyor.

Iğdırlı bir vatandaş, yerli halk olarak alışveriş yapamamaktan şikayet ederek, "Fiyatlar uçmuş, 10 liraya satılması gereken bir ürün 40 lira olmuş. Azerbaycanlıların parası kıymetli olduğundan alışveriş yapıyorlar" dedi.