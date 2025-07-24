Bulutistan ve MilSOFT'tan Yerli Bulut Çözümü - Son Dakika
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Ekonomi

Bulutistan ve MilSOFT'tan Yerli Bulut Çözümü

24.07.2025 14:51
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Bulutistan ve MilSOFT, savunma sanayisine yerli bulut çözümleri sunmak için işbirliği yaptı.

Sabancı Topluluğu çatısı altındaki yerel bulut hizmeti sağlayıcısı Bulutistan ve Forte Teknoloji iştiraki MilSOFT, savunma sanayisi ve kamu sektörüne yönelik yerli ve güvenli bulut altyapı çözümleri geliştirmek üzere işbirliği yaptı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor.

İşbirliğine ilişkin detaylar fuar kapsamında düzenlenen özel etkinlikte duyuruldu. İmza törenine, Bulutistan Üst Yöneticisi (CEO) Tevfik Kor ile Forte Teknoloji Genel Müdürü ve MilSOFT Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Cengiz Bayrak katıldı.

İmzalanan anlaşmayla başta askeri ve güvenlik kurumları ile savunma sanayisi firmaları olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının bulut teknolojilerine yönelik ihtiyaçlarına uçtan uca çözümler sunulması hedefleniyor.

MilSOFT ve Bulutistan'ın mevcut bilgi birikimleri ve teknik uzmanlıkları birleştirilerek veri merkezi çözümleri, platform servis entegrasyonu ve bu teknolojilere yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde de birlikte hareket edilecek.

Türkiye'nin savunma ve kamu sektörlerinde hızla artan dijitalleşme ihtiyacına yerli ve milli teknolojilerle güçlü bir yanıt sunmayı hedefleyen bu stratejik ortaklık kapsamında, Forte Teknoloji'nin MilSOFT'un savunma sanayisindeki tecrübesiyle geliştirdiği çözümler, Bulutistan'ın bulut altyapı kabiliyetleriyle entegre edilerek yüksek performanslı, güvenilir ve sürdürülebilir çözümler sunulacak.

"Üstlendiğimiz misyona büyük değer katacak"

Bulutistan CEO'su Kor, imza töreninden sonra yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dijital egemenliğine katkı sunmak amacıyla yerli ve milli bulut altyapılarını yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Kor, Türkiye'nin verisinin ülke içinde kalmasını sağlayan güvenli altyapılarla stratejik sektörler için güvenilir teknoloji ortağı olmayı amaçladıklarını kaydederek, MilSOFT ile yapılan işbirliğinin bu hedef doğrultusunda önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Forte Teknoloji Genel Müdürü ve MilSOFT Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bayrak da IDEF 2025'te atılan imzanın sektör için işbirliğinin ötesinde bir anlam taşıdığını, teknolojik derinlik ve güvenli dijital altyapı vizyonunu da temsil ettiğini kaydetti

Bayrak, geliştirdikleri her çözümde sadece bugünün değil, yarının ihtiyaçlarını da öngörerek hareket ettiklerine vurgu yaparak, "IDEF 2025'te attığımız bu imza, güçlü bir işbirliğinin ötesinde, yerli ve milli teknolojilerle inşa edilen güvenli dijital altyapı vizyonumuzun da somut bir göstergesidir." diye konuştu.

Kaynak: AA

Teknoloji, istanbul, Ekonomi, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bulutistan ve MilSOFT'tan Yerli Bulut Çözümü - Son Dakika

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