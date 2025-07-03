Burcu Civelek Yüce, ING Almanya\'nın Başına Geçti

ING'de global seviyede üst düzey atama gerçekleşti. Türkiye'den bir lider, bankada üst düzey bir göreve getirildi. Sektörde geniş bir deneyime ve bilgi birikimine sahip olan Burcu Civelek Yüce, Ağustos 2025 itibarıyla ING Almanya Bireysel Bankacılık Başkanı olarak atandı.

ING'de, Türkiye finans dünyasından bir lider üst düzey bir göreve getirildi. Finans sektöründe perakende bankacılık ürünleri, dijital iş modelleri, gelişmiş analitik ve yapay zeka alanlarında geniş bir deneyime ve bilgi birikimine sahip olan Burcu Civelek Yüce, Ağustos 2025 itibarıyla ING Almanya Bireysel Bankacılık Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi olarak atandı.

Yapılan açıklamaya göre, Burcu Civelek Yüce, kariyerine uluslararası yönetim danışmanlığı ve teknoloji şirketlerinde başladı. 2006 yılında Akbank'a katılan Yüce, strateji alanında çeşitli yöneticilik görevlerinde bulundu. 2014 yılında İnsan Kaynakları ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı olarak atanarak Akbank'ın üst düzey yönetiminde yer almaya başladı. 2019 yılında ise Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Yüce, Ocak 2022'den bu yana Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etti. - İSTANBUL