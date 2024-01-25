Burdur\'da 19 yılda 4 milyar 374 milyon lira alt yapı harcaması yapıldı

Burdur'da İl Özel İdare tarafından 2005-2023 yılları arasında yapılan alt yapı çalışmalarına 4 milyar 374 milyon 460 bin 863 lira 59 kuruş harcandı.

Burdur'da Burdur Valisi Türker Öksüz, İl Özel İdare Genel Sekreteri Asım Ertilav ve İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık tarafından 2005- 2023 yılları arasında yapılan altyapı ve üstyapı çalışmaları, hali hazırda devam eden çalışmalar ve gelecek yıllarda yapılması planlanan çalışmalar ve bu çalışmalara harcanan bütçeler hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, İl Özel İdaresinin alt yapı çalışmalarından kilit parke, sıcak asfalt (BSK), beton yol, stabilize yol, yol çizgi çalışmaları, trafik levhası, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon çalışmaları ve güneş enerjisi (GES) projeleri anlatıldı. Ayrıca üstyapı yatırımları olarak iş işlemleri yürütülen okul ve sağlık hizmet binaları, kurum binaları, güçlendirme çalışmaları, sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalar ile turizm, eğitim, tarım, hayvancılık ve sosyal projelere İl Özel İdaresi tarafından sağlanan destekler hakkında bilgi verildi.

Toplantının devamında alt yapı çalışmaları hakkında verilen bilgilerde 19 yıllık dönemde 2 milyon 932 bin 100 metre kare kilit parke döşenmiş yol, 506 kilometre sıcak asfalt döşenmiş yol, bin 407 kilometre sahti kaplama yol, 2 bin 836 kilometre stabilize yol, 2 milyon 102 bin 540 metre içme suyu hattı, 31 milyon 321 bin 127,16 TL yatırım bedeli ile 2.1 megawattlık şebeke bağlantılı fotovaltaik güneş enerji santrali, içme suları için 42 adet güneş enerjisi çalışması, 107 adet içme suyu deposunu, 140 adet de içme suyu sondaj çalışması, 714 bin 893 metre kanalizasyon çalışması ve tarımsal sulama için 614 bin 549 metre sulama hattına toplamda 4 milyar 374 milyon 460 bin 863 lira 59 kuruş harcadı.

Üst yapı çalışmalarında ise yine 2005-2023 yılları arasında 8 anaokulu binası, 18 ilkokul binası, 11 orta okul binası, 9 lise binası, 6 pansiyon binası ve 2 çok amaçlı salon ve yemekhane binası yapan Burdur İl Özel İdaresi'nin halen devam eden 9 eğitim kurumu binası inşaatı bulunuyor. Eğitim kurumları güçlendirme çalışmalarında ise 29 okul binasının güçlendirme çalışmalarını tamamlayan Özel İdare'nin 15 okul binasında güçlendirme çalışmaları sürüyor.

Sağlık hizmetlerinde 2 devlet hastanesi, 1 toplum sağlığı merkezi, 1 Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası, 1 ağız ve diş sağlığı hizmet binası, 1 halk sağlığı hizmet binası, 5 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu ve 13 sağlık evi binasını tamamlayan Özel İdare'nin devam eden 9 sağlık yatırım inşaatı bulunuyor.

Diğer kurumlara yapılan yatırımlarda 11 adet hizmet binasını tamamlayan Özel İdare bu hizmetlerin yanı sıra 850 kısırlaştırma, kuduz aşılama, paraziter tedavi, mikroçip takılması, kulak küpelemesi gibi veterinerlik hizmetlerini de gerçekleştirdi.

Farklı uygulamalara da maddi destek sağlayan Burdur İl Özel İdaresi bu uygulamalara toplamda 5 milyon 688 bin 150 lira destek sağladı. Bunların dışında çiftçilere 78 ton buğday tohumu dağıtarak 3 bin 900 dekar alana ekimini sağladı. 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde 154 personel ve 55 iş makinesi ile deprem bölgesinde çalışmalar gerçekleştirdi. Deprem bölgesinde 14 farklı lokasyonda 4 bin 300 barınma yeri ve 48 farklı lokasyonda 3 bin 887 iş yeri kurulumunu sağladı. Aynı günde yer ölçümü, elektrik, su ve kurulum montajı gerçekleştirdi. - BURDUR