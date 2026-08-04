Burdur'da 8 Milyar Liralık Sulama Yatırımı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 8 milyar liralık yatırımla Burdur'un Gölhisar ilçesinde sulamayı yenilediklerini, toplamda 90 bin 100 dekar toprağı modern sulama sistemine kavuşturduklarını bildirdi.

???????Yumaklı, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Toprağı suyla, üreticiyi bereketle buluşturmaya devam ettiklerini bildiren Yumaklı, "8 milyar liralık yatırımla Gölhisar sulamasını yeniliyor, toplamda 90 bin 100 dekar toprağımızı modern sulama sistemine kavuşturuyoruz. Çalışmaları tamamlanan 18 bin dekar araziye ilk suyu vererek toprağımıza can suyu olduk. Tamamlandığında ülke ekonomisine yıllık 562 milyon lira ilave katkı sunacak bu eser, Burdur'umuza hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.