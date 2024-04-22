Burdur'da çiftçilere zeytin fidanı dağıtıldı

Ekonomi

Çiftçiler zeytin ile Burdur ekonomisine can katacak

Gül bahçeleriyle özdeşleşen Burdur'da 2024 yılında çiftçilere 47 bin zeytin fidanı dağıtıldı

BURDUR - Burdur'da gül ve lavanta üreticiliği yapan çiftçilere yeni bir gelir kapısı olması amacıyla 25 bin adet zeytin fidanı dağıtıldı. Zeytinlerin büyüyüp olgunlaşması ile birlikte Burdur ekonomisine yeni bir değer daha kazandırmak hedefleniyor.

Burdur Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Burdur Valiliği koordinesinde il ekonomisine yeni bir değer kazandırabilmek amacıyla çiftçileri zeytin üreticiliğine başlaması konusunda teşvikler başladı. Bu teşvikler çerçevesinde 2024 yılı içerisinde zeytin üretimi için elverişli olan bölgelerde çiftçilere 25 bin adet zeytin fidanı dağıtıldı. Gül ve lavanta üreticiliğiyle bilinen Burdur'da artık zeytin üreticiliği de yapılacak. Gül ve lavanta üreticiliğinin en çok yapıldığı bölgelerden biri olan Burdur Gölü kenarında yer alan merkeze bağlı İlyas köyünde çiftçilere zeytin fidanı dağıtıldı. Fidan dağıtım törenine Burdur Valisi Türker Öksüz, protokol üyeleri, jandarma ekipleri ve köylüler katıldı.

Törende konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Eyüp Adıgüzel, "Bugün burada ikinci etabını gerçekleştireceğimiz Zeytin Üretimi Geliştirme Projesi'nin birinci etabında 22 bin 500 adet zeytin fidanımızı geçen ay vatandaşlarımızla buluşturarak bu projeyi tamamlamıştık. Valimiz ve milletvekillerimizle yaptığımız istişareler sonrasında bugün 25 bin adet fidanı daha çiftçilerimize dağıtarak toprakla buluşturacağız. Yani 2024 yılı içerisinde 47 bin 500 adet zeytin fidanını, son üç yılda ise 80 bin adet zeytin fidanını çiftçilerimize dağıtarak büyük bir destek sağlamış olduk" dedi.

Burdur Valisi Türker Öksüz ise, "Biz Burdur'u tarımsal yönden, hayvancılık yönünden daha üst sıralara çıkarmak için tarımsal ürün çeşitliliğimizi arttırmak için neler yapabiliriz diye düşünürken zeytinciliği ve zeytin üreticiliğine teşvik etmenin doğru bir iş olduğuna karar verdik. Kurumlarımızla istişare ederek bugün burada zeytin fidanını toprakla buluşturmaya karar verdik. Zeytinin milattan önce 3 binli yıllara dayanan bir kültürü var. Çok dayanıklı bir fidan ve eskiden beri bolluk ve bereketin simgesi. Çok kutsal bir meyve olan zeytin aslında hayat ağacı. Bu yüzden biz bu güzel meyveyi şehrimize ekonomik değer olarak ortaya koymayı istedik. İnşallah burada belli bir büyüklüğe ulaştırarak katma değer oluşturacak hale getireceğiz. Zeytin buradaki biyolojik çeşitliliğe de mutlaka katkıda bulunacak. Zeytinle birlikte çiftçimiz üretim yapacak, daha çok kazanacak, biz de çiftçimizi desteklemeye devam edeceğiz. Bugün burada 25 bin fidanı toprakla buluşturacağız. 405 çiftçimiz bu projeden faydalanacak. Burdur'da toprak ve iklim yapısı uygun olan her tarafta zeytinciliği teşvik edeceğiz. Şimdiye kadar 47 bin 500 adet fidan dağıtıldı, bundan sonra da devam edeceğiz. Çünkü bu stratejik bir ürün. Dolayısıyla çiftçimiz daha çok ürettikçe biz de daha çok destek sağlayacağız. Umarım ilerde burası bir zeytin ve zeytinyağı merkezi haline gelecek" şeklinde konuştu.

İlyas köyünde çiftçilik yapan Süleyman Sipahi, "Valimize ve bu projeye katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Bizim kendimize ait 150 adet zeytin ağacımız vardı. Bugün de 250 adet daha alacağız. Zeytini biz yemelik olarak da kullanıyoruz, yağını da çıkartıyoruz. Burada verimi çok iyi oluyor. Zeytin bizim gibi çiftçiler için çok faydalı olacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından köylülere zeytin fidanı dağıtan Vali Öksüz ve protokol üyeleri, hatıra fotoğrafı çektirerek fidanları toprakla buluşturdu.