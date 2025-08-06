Burdur'da Şehir İçi Ulaşım Ücretlerine Zam Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Burdur'da Şehir İçi Ulaşım Ücretlerine Zam Yapıldı

06.08.2025 22:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur Belediyesi, şehir içi toplu ulaşım ücretlerine yüzde 30 ile yüzde 66 arasında zam yaptı. Yeni tarifeye göre çeşitli kalemlerdeki ulaşım ücretlerinde önemli artışlar gerçekleşti.

Burdur Belediyesi, şehir içi toplu ulaşım ücretlerine yüzde 30 ile yüzde 66 arasında zam yaptı.

Belediye Meclisi'nin Ağustos ayı olağan toplantısında görüşülen ücret artışı, CHP ve MHP'li meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. AK Parti grubu ise toplantıya katılmadı.

Yeni tarifeye göre şehir içi toplu taşıma ücretlerinde çeşitli kalemlerde yüzde 30 ile yüzde 66 arasında değişen oranlarda artış yapıldı.

Zamla birlikte şehir içi indi-bindi ücreti yüzde 31,8 zam ile 22 liradan 29 liraya, üniversite öğrencilerinin toplu taşıma ücreti yüzde 35,3 zam ile 17 liradan 23 liraya, ilköğretim ve lise öğrencileri için geçerli olan ulaşım ücreti yüzde 33,3 zam ile 12 liradan 16 liraya yükseldi.

Tek binişlik bilet kart ücreti ile öğrenci ve serbest biniş kartı vize ücreti yüzde 40 zam ile 25 liradan 35 liraya çıkarılırken, serbest kart için kişiye özel işlem bedeli yüzde 66,7 zam ile 30 liradan 50 liraya yükseltildi.

Tam kart kişileştirme ücreti yüzde 66,7 zam ile 15 liradan 25 liraya çıkarılırken tam sanal kart kişileştirme işlemi ise yüzde 40 zam alarak 25 liradan 35 liraya çıkarıldı. Kişileştirilmiş kart ücretine yüzde 33,3 zam yapılarak 150 liradan 200 liraya yükseltildi. Son olarak, tam sanal kart ücreti de yüzde 35 zamla 100 liradan 135 liraya çıkarıldı.

65 yaş üzeri ücretsiz yüzde 40 ve üzeri engeli olanlar ücretsiz uygulaması ise devam edecek. Zamlı tarifelerin önümüzdeki günlerde yürürlüğe girmesi bekleniyor. - BURDUR

Kaynak: İHA

Burdur Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Ekonomi, Ulaşım, burdur, Güncel, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Burdur'da Şehir İçi Ulaşım Ücretlerine Zam Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
“Sakin olun saldırmaz“ dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı "Sakin olun saldırmaz" dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı
Görüntü Türkiye’den 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler Görüntü Türkiye'den! 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler
999 kişi dönerden zehirlenmişti Bilirkişi raporunda korkunç detaylar 999 kişi dönerden zehirlenmişti! Bilirkişi raporunda korkunç detaylar
Alkollü araç kullanırken yakalanan gurbetçi bedelini ağır ödedi: Ben bu ülkeden nasıl çıkacağım Alkollü araç kullanırken yakalanan gurbetçi bedelini ağır ödedi: Ben bu ülkeden nasıl çıkacağım?
Yunus Akgün 4 yıllık sözleşmeyi imzaladı Yunus Akgün 4 yıllık sözleşmeyi imzaladı
ABD’nin yanıtsız bıraktığı Türkiye sorusu Sözcü yorum yapmak istemedi ABD'nin yanıtsız bıraktığı Türkiye sorusu! Sözcü yorum yapmak istemedi
Trump, Gazze’nin tamamen işgali konusunda topu İsrail’e attı Trump, Gazze'nin tamamen işgali konusunda topu İsrail'e attı
2 kişinin öldüğü silahlı kavganın fitilini küçük kıza laf atma iddiası ateşlemiş 2 kişinin öldüğü silahlı kavganın fitilini küçük kıza laf atma iddiası ateşlemiş
Diploma çetesi elebaşının ifadesi ortaya çıktı Diploma çetesi elebaşının ifadesi ortaya çıktı
Tatilde talihsiz kaza Selami Şahin hastaneye kaldırıldı Tatilde talihsiz kaza! Selami Şahin hastaneye kaldırıldı

20:59
Türkiye, Katar ve Suriye arasında 4 milyar dolarlık “havalimanı“ anlaşması
Türkiye, Katar ve Suriye arasında 4 milyar dolarlık "havalimanı" anlaşması
19:35
ABD’nin Georgia eyaletinde askeri üsse silahlı saldırı
ABD'nin Georgia eyaletinde askeri üsse silahlı saldırı
18:58
Zincir markette kahreden görüntüler Rafları düzenlerken kabusu yaşadı
Zincir markette kahreden görüntüler! Rafları düzenlerken kabusu yaşadı
18:02
Gana’da askeri helikopter düştü: 8 ölü
Gana'da askeri helikopter düştü: 8 ölü
17:09
Ömer Çelik: Sahte diploma konusu 1 yıl önce tespit edildi, kurumlar uyarıldı
Ömer Çelik: Sahte diploma konusu 1 yıl önce tespit edildi, kurumlar uyarıldı
09:17
Eski Bakan Mustafa Demir hayatını kaybetti
Eski Bakan Mustafa Demir hayatını kaybetti
09:12
Halı yıkamacıdan olay itiraf Sahte psikolog diplomasını 80 bin liraya almış
Halı yıkamacıdan olay itiraf! Sahte psikolog diplomasını 80 bin liraya almış
09:04
Araç sahiplerine müjde: Motorin bu gece ucuzluyor
Araç sahiplerine müjde: Motorin bu gece ucuzluyor!
09:01
Hem suçlu hem güçlü esnaf Zabıtayı itti, dükkandan kovdu, tehdit etti
Hem suçlu hem güçlü esnaf! Zabıtayı itti, dükkandan kovdu, tehdit etti
09:00
6 milyar liralık yasa dışı bahis operasyonu Para trafiği deşifre edildi
6 milyar liralık yasa dışı bahis operasyonu! Para trafiği deşifre edildi
08:46
Gram, çeyrek, yarım, altın bugün ne kadar oldu
Gram, çeyrek, yarım, altın bugün ne kadar oldu?
08:36
İlhan İrem’in vasiyetinde tartışma yaratacak detay Mahkeme devreye girdi
İlhan İrem'in vasiyetinde tartışma yaratacak detay! Mahkeme devreye girdi
08:34
Cübbeli Ahmet’ten “sahte diploma“ çıkışı: İşte sistemin geldiği durum
Cübbeli Ahmet'ten "sahte diploma" çıkışı: İşte sistemin geldiği durum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2025 22:22:19. #7.11#
SON DAKİKA: Burdur'da Şehir İçi Ulaşım Ücretlerine Zam Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.