Burdur'da Şehir İçi Ulaşım Ücretlerine Zam Yapıldı

Burdur Belediyesi, şehir içi toplu ulaşım ücretlerine yüzde 30 ile yüzde 66 arasında zam yaptı.

Belediye Meclisi'nin Ağustos ayı olağan toplantısında görüşülen ücret artışı, CHP ve MHP'li meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. AK Parti grubu ise toplantıya katılmadı.

Yeni tarifeye göre şehir içi toplu taşıma ücretlerinde çeşitli kalemlerde yüzde 30 ile yüzde 66 arasında değişen oranlarda artış yapıldı.

Zamla birlikte şehir içi indi-bindi ücreti yüzde 31,8 zam ile 22 liradan 29 liraya, üniversite öğrencilerinin toplu taşıma ücreti yüzde 35,3 zam ile 17 liradan 23 liraya, ilköğretim ve lise öğrencileri için geçerli olan ulaşım ücreti yüzde 33,3 zam ile 12 liradan 16 liraya yükseldi.

Tek binişlik bilet kart ücreti ile öğrenci ve serbest biniş kartı vize ücreti yüzde 40 zam ile 25 liradan 35 liraya çıkarılırken, serbest kart için kişiye özel işlem bedeli yüzde 66,7 zam ile 30 liradan 50 liraya yükseltildi.

Tam kart kişileştirme ücreti yüzde 66,7 zam ile 15 liradan 25 liraya çıkarılırken tam sanal kart kişileştirme işlemi ise yüzde 40 zam alarak 25 liradan 35 liraya çıkarıldı. Kişileştirilmiş kart ücretine yüzde 33,3 zam yapılarak 150 liradan 200 liraya yükseltildi. Son olarak, tam sanal kart ücreti de yüzde 35 zamla 100 liradan 135 liraya çıkarıldı.

65 yaş üzeri ücretsiz yüzde 40 ve üzeri engeli olanlar ücretsiz uygulaması ise devam edecek. Zamlı tarifelerin önümüzdeki günlerde yürürlüğe girmesi bekleniyor. - BURDUR