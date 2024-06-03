Burhaniye Belediyesi İş Yerlerinde Ruhsat Eksiklerini Tespit Etti - Son Dakika
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Ekonomi

Burhaniye Belediyesi İş Yerlerinde Ruhsat Eksiklerini Tespit Etti

Burhaniye Belediyesi İş Yerlerinde Ruhsat Eksiklerini Tespit Etti

Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi, yaptığı denetimler sonucunda bazı iş yerlerinde ruhsat eksikleri tespit etti ve esnafı ruhsatlarını çıkarmaya davet etti. Esnafın duyarlılığı sayesinde birçok vatandaşın ruhsatlarını yenileme veya yeni ruhsat alma işlemleri gerçekleştirildi.

03.06.2024 10:14  Güncelleme: 10:16
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Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi, yaptığı denetimler sonucunda bazı iş yerlerinde ruhsat eksikleri tespit etti ve bu konuda esnafı uygun şekilde ruhsatlarını çıkarmaya davet etti.

Esnafın duyarlılığı sayesinde birçok vatandaşın ruhsatlarını yenileme veya yeni ruhsat alma işlemleri gerçekleştirildi. Burhaniye Belediye Meclis Başkan Vekili Tarık Erdil ve Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Burhaniye Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren esnafa ruhsatlarını teslim ederek duyarlı yaklaşımlarından dolayı kendilerine teşekkür ziyaretinde bulundular.

Ticari işletmelerde ruhsat sorununu çözüme kavuşturduklarını ifade eden Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Esnafımızın iş birliği ve duyarlılığı sayesinde ruhsat sorunlarını çözerek ilçemizin ticari kanunlara olan uyumu daha düzenli bir hal almıştır. Burhaniye Belediyesi olarak vatandaşlarımızın haklarını korumak ve işletmelerin kanunlara uygun bir şekilde faaliyet göstermelerini sağlamak amacıyla denetimlerimiz aralıksız devam edecektir." dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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