Üye Girişi
Burhaniye'de Bigadiç İlçesi Süt Üreticileri Birliği Şubesine görkemli açılış - Son Dakika

Burhaniye'de Bigadiç İlçesi Süt Üreticileri Birliği Şubesine görkemli açılış

25.09.2021 11:35
Burhaniye'de Bigadiç İlçesi Süt Üreticileri Birliği Şubesine görkemli açılış, System.String[]

Burhaniye ilçesinde, Bigadiç İlçesi Süt Üreticileri Birliği Burhaniye Şubesi görkemli bir törenle açıldı.

Burhaniye ilçesinde, Bigadiç İlçesi Süt Üreticileri Birliği Burhaniye Şubesi görkemli bir törenle açıldı. Eski Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz'ın eşi Nigar Korkmaz kurucusu olduğu mağazanın açılışına Kaymakam İlyas Memiş ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in yanı sıra AK Parti Milletvekilleri Belgin Uygur ve Mustafa Canbey ile CHP Milletvekili Ensar Aytekin ile çok sayıda bürokrat ve sivil toplum örgütü başkanı katıldı.

Bigadiç İlçesi Süt Üreticileri Birliğinin Bahçelievler Mahallesindeki Burhaniye Şubesi görkemli bir törenle açıldı. Eski Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz ve eşi Nigar Korkmaz'ın işlettiği mağazanın açılışı çok sayıda bürokrat, siyasetçi ve sivil toplum kuruluşu başkanlarını buluşturdu. Üreticiden Tüketiciye Doğal Lezzet sloganı ile yola çıkan Bigadiç İlçesi Süt Üreticileri Birliği, ürünlerini çevre il ve ilçelere gönderirken, Bigadiç'ten sonra .Burhaniye'de de şube açtı. Açılışta bir konuşma yapan Bigadiç İlçesi Süt Üreticileri Birliği Başkanı Murat Değer, "Süt üretiminde önemli bir yere sahibiz. Sütü soğutmalı tanklarda topluyoruz. Hijyenik ortamda hazırlanan ürünlerimizi de daha çok geniş bir tüketici topluluğuna ulaştırmak istiyoruz. Bunun için seyyar satış araçları satın aldık. Şubelerimizin sayılarını da artırmak istiyoruz. Bu gün de Burhaniye Şubemizi açıyoruz. Şubemizin açılışına katılanlara teşekkür ediyoruz. Mustafa müdürümüz ve eşine de başarılar diliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. Her yeni işyerinin açılışının rekabeti ve kaliteyi getireceğini anlatan Kaymakam İlyas Memiş, şubenin hayırlı uğurlu olmasını diledi. AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey de, Balıkesir'in çok önemli bir süt üretim merkezi olduğunu kaydederken, Bigadiç'in de süt üretiminde çok önemli yeri olduğunu söyledi, hayırlı uğurlu olmasını diledi. Aslen Bigadiçli olan AK Parti Milletvekili Belgin Uygur da, Balıkesir'in tarım ve hayvancılıkta çok önemli yere sahip olduğunu anlatırken, sütün doğallığını kaybetmeden elde edilen ürünlerin burada satılacağını söyledi. Milletvekili Uygur, Mustafa Korkmaz ve eşi Nigar hanıma hayırlı işler diledi. CHP Milletvekili Ensar Aytekin de, Mustafa Korkmaz'ın Edremit, Burhaniye,. Bigadiç ve Havran da başarılı görevler yaptığını anlatırken, Bigadiç'in bir değerini keşfettiğini söyledi. Aytekin, Sütbir Burhaniye Şubesinin hayırlı olmasını diledi. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ise, " Mustafa Korkmaz Müdürümüz ilçemizde iki defa görev yaptı. Kendisinin ne kadar sevildiğini de buraya gelen arkadaşlar gösterdi. Bahçelievler Mahallesi ilçemizin en büyük mahallesidir. Bu mahallemize önemli bir tesis kazındırdığı için kutluyorum. Burhaniye'mize ve Bahçelievler Mahallemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Konuşmaların ardından Bahçelievler Cami Müezzin Ali İhsan Kocabaş'ın yaptığı duanın ardından Süt Bir Burhaniye Şubesinin kurdelesi konuklar tarafından kesildi. Kurdelenin kesilmesinin ardından konuklar mağazayı gezdi. Konuklara lokma ikramı yapıldı. - BALIKESİR

Burhaniye'de Bigadiç İlçesi Süt Üreticileri Birliği Şubesine görkemli açılış
Burhaniye'de Bigadiç İlçesi Süt Üreticileri Birliği Şubesine görkemli açılış
Burhaniye'de Bigadiç İlçesi Süt Üreticileri Birliği Şubesine görkemli açılış
Burhaniye'de Bigadiç İlçesi Süt Üreticileri Birliği Şubesine görkemli açılış
Burhaniye'de Bigadiç İlçesi Süt Üreticileri Birliği Şubesine görkemli açılış

Süt Üreticileri Birliği, Mustafa Korkmaz, Bahçelievler, Milletvekili, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Burhaniye'de Bigadiç İlçesi Süt Üreticileri Birliği Şubesine görkemli açılış - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yangın söndürme bombası geliştirdi! İsviçre, Japonya, Suudi Arabistan ve Kanada'dan gelen teklifleri reddetti 12:43 Yangın söndürme bombası geliştirdi! İsviçre, Japonya, Suudi Arabistan ve Kanada'dan gelen teklifleri reddetti Akılalmaz planları ortaya çıktı! PKK'nın talimatlarını, kız kardeşinin pantolonuna yapıştırarak cezaevine sokmak istemiş 12:35 Akılalmaz planları ortaya çıktı! PKK'nın talimatlarını, kız kardeşinin pantolonuna yapıştırarak cezaevine sokmak istemiş 2019 yılında alışverişe çıkan Cumhurbaşkanı'nın alışveriş sepeti şimdi ne kadar zamlandı? 11:28 2019 yılında alışverişe çıkan Cumhurbaşkanı'nın alışveriş sepeti şimdi ne kadar zamlandı?
''Tapulu arazim'' diyerek ördüğü çivili duvarla sokağı tamamen kapattı! Komşuları tepkili: Şok olduk, Berlin Duvarı gibi 10:53 ''Tapulu arazim'' diyerek ördüğü çivili duvarla sokağı tamamen kapattı! Komşuları tepkili: Şok olduk, Berlin Duvarı gibi Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, 10:47 Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, "Türkiye'deki 13 yanardağ aktif olabilir mi?" sorusunu cevapladı: Ege'deki volkanlar için durum tehlikeli Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu 10:10 Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu
Ruhsatsız 09:54 Ruhsatsız "erotik shop" Bolu'yu karışıklık yarattı! Öğlen asılan tabelayı akşam kaldırdılar BDDK'dan Inveo Yatırım Bankası AŞ'nin kurulmasına izin 09:25 BDDK'dan Inveo Yatırım Bankası AŞ'nin kurulmasına izin

Son Dakika Haberleri
12:36 2023 seçimleriyle AK Partili vekilden ilgili dikkat çeken sözler: Tayyip Erdoğan 2023'te Cumhurbaşkanı olamadığında hep beraber kül oluruz
12:35 Akılalmaz planları ortaya çıktı! PKK'nın talimatlarını, kız kardeşinin pantolonuna yapıştırarak cezaevine sokmak istemiş
11:30 Karnından basket topu büyüklüğünde 7.5 kilo tümör çıkarıldı
11:28 2019 yılında alışverişe çıkan Cumhurbaşkanı'nın alışveriş sepeti şimdi ne kadar zamlandı?
11:26 5 saat boyunca rehin tutulup boğazı kesilen usta, kurtuluş anını anlattı: Takla atmasaydım her şey bitmişti
10:52 ''Tapulu arazim'' diyerek ördüğü çivili duvarla sokağı tamamen kapattı! Komşuları tepkili: Şok olduk, Berlin Duvarı gibi
10:50 BM zirvesinde boş salona hitap eden Barbados Başbakanı tepki gösterdi: Sözlerimizin bir değeri olmalı
10:49 Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı
10:46 Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, "Türkiye'deki 13 yanardağ aktif olabilir mi?" sorusunu cevapladı: Ege'deki volkanlar için durum tehlikeli
10:44 Son Dakika: 5 büyük zincir markette fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için müfettişler görevlendirildi
TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince mutlu oldu TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince mutlu oldu         
12:44
2023 seçimleriyle AK Partili vekilden ilgili dikkat çeken sözler: Tayyip Erdoğan 2023'te Cumhurbaşkanı olamadığında hep beraber kül oluruz 2023 seçimleriyle AK Partili vekilden ilgili dikkat çeken sözler: Tayyip Erdoğan 2023'te Cumhurbaşkanı olamadığında hep beraber kül oluruz         
12:37
Prenses Mako, bir siville evlenip Japon kraliyet ailesinden ayrılan kadınlara verilen toplu parayı kabul etmedi Prenses Mako, bir siville evlenip Japon kraliyet ailesinden ayrılan kadınlara verilen toplu parayı kabul etmedi         
11:35
5 saat boyunca rehin tutulup boğazı kesilen usta, kurtuluş anını anlattı: Takla atmasaydım her şey bitmişti 5 saat boyunca rehin tutulup boğazı kesilen usta, kurtuluş anını anlattı: Takla atmasaydım her şey bitmişti         
11:27
Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı         
10:50
Son Dakika: 5 büyük zincir markette fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için müfettişler görevlendirildi Son Dakika: 5 büyük zincir markette fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için müfettişler görevlendirildi         
10:45
Dehşete düşüren olay! Ameliyat sırasında yanlışlıkla toplardamarını kestiği kadına böbreğini bağışlayıp intihar etti Dehşete düşüren olay! Ameliyat sırasında yanlışlıkla toplardamarını kestiği kadına böbreğini bağışlayıp intihar etti         
10:09
Samsun'da barınma sorununa karşı önlem: Kamu kurum misafirhaneleri öğrencilere 1 ay ücretsiz Samsun'da barınma sorununa karşı önlem: Kamu kurum misafirhaneleri öğrencilere 1 ay ücretsiz         
09:32
ABD'de PKK'ya bütçe desteği sağlamasına imkan veren yasa tasarısı kabul edildi ABD'de PKK'ya bütçe desteği sağlamasına imkan veren yasa tasarısı kabul edildi         
09:07
Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor         
09:00
Arkadaşlarını etkilemek için ağzına yılan sokan adam feci şekilde hayatını kaybetti Arkadaşlarını etkilemek için ağzına yılan sokan adam feci şekilde hayatını kaybetti         
21:30
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den şaşırtan aldatma itirafı Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den şaşırtan aldatma itirafı         
19:40
Çok Güzel Hareketler 2'den sürpriz aşk çıktı! Resmen ilan ettiler Çok Güzel Hareketler 2'den sürpriz aşk çıktı! Resmen ilan ettiler         
18:54
Hande Erçel'in yıllar önceki estetiksiz hali görenleri şaşırttı Hande Erçel'in yıllar önceki estetiksiz hali görenleri şaşırttı         
18:20
15 yaşındaki kızla ormanda bulunan işçi serbest kaldı 15 yaşındaki kızla ormanda bulunan işçi serbest kaldı         
17:13
İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı         
13:26
Balıkçılar bile şaşkın! 16 kiloluk dev kalamarlar ağlarına takıldı: 35 yıllık meslek hayatımda ilk defa görüyorum Balıkçılar bile şaşkın! 16 kiloluk dev kalamarlar ağlarına takıldı: 35 yıllık meslek hayatımda ilk defa görüyorum         
11:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2021 12:48:41. #1.11#
SON DAKİKA: Burhaniye'de Bigadiç İlçesi Süt Üreticileri Birliği Şubesine görkemli açılış - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement