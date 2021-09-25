Burhaniye'de Bigadiç İlçesi Süt Üreticileri Birliği Şubesine görkemli açılış

Burhaniye ilçesinde, Bigadiç İlçesi Süt Üreticileri Birliği Burhaniye Şubesi görkemli bir törenle açıldı. Eski Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz'ın eşi Nigar Korkmaz kurucusu olduğu mağazanın açılışına Kaymakam İlyas Memiş ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in yanı sıra AK Parti Milletvekilleri Belgin Uygur ve Mustafa Canbey ile CHP Milletvekili Ensar Aytekin ile çok sayıda bürokrat ve sivil toplum örgütü başkanı katıldı.

Bigadiç İlçesi Süt Üreticileri Birliğinin Bahçelievler Mahallesindeki Burhaniye Şubesi görkemli bir törenle açıldı. Eski Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz ve eşi Nigar Korkmaz'ın işlettiği mağazanın açılışı çok sayıda bürokrat, siyasetçi ve sivil toplum kuruluşu başkanlarını buluşturdu. Üreticiden Tüketiciye Doğal Lezzet sloganı ile yola çıkan Bigadiç İlçesi Süt Üreticileri Birliği, ürünlerini çevre il ve ilçelere gönderirken, Bigadiç'ten sonra .Burhaniye'de de şube açtı. Açılışta bir konuşma yapan Bigadiç İlçesi Süt Üreticileri Birliği Başkanı Murat Değer, "Süt üretiminde önemli bir yere sahibiz. Sütü soğutmalı tanklarda topluyoruz. Hijyenik ortamda hazırlanan ürünlerimizi de daha çok geniş bir tüketici topluluğuna ulaştırmak istiyoruz. Bunun için seyyar satış araçları satın aldık. Şubelerimizin sayılarını da artırmak istiyoruz. Bu gün de Burhaniye Şubemizi açıyoruz. Şubemizin açılışına katılanlara teşekkür ediyoruz. Mustafa müdürümüz ve eşine de başarılar diliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. Her yeni işyerinin açılışının rekabeti ve kaliteyi getireceğini anlatan Kaymakam İlyas Memiş, şubenin hayırlı uğurlu olmasını diledi. AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey de, Balıkesir'in çok önemli bir süt üretim merkezi olduğunu kaydederken, Bigadiç'in de süt üretiminde çok önemli yeri olduğunu söyledi, hayırlı uğurlu olmasını diledi. Aslen Bigadiçli olan AK Parti Milletvekili Belgin Uygur da, Balıkesir'in tarım ve hayvancılıkta çok önemli yere sahip olduğunu anlatırken, sütün doğallığını kaybetmeden elde edilen ürünlerin burada satılacağını söyledi. Milletvekili Uygur, Mustafa Korkmaz ve eşi Nigar hanıma hayırlı işler diledi. CHP Milletvekili Ensar Aytekin de, Mustafa Korkmaz'ın Edremit, Burhaniye,. Bigadiç ve Havran da başarılı görevler yaptığını anlatırken, Bigadiç'in bir değerini keşfettiğini söyledi. Aytekin, Sütbir Burhaniye Şubesinin hayırlı olmasını diledi. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ise, " Mustafa Korkmaz Müdürümüz ilçemizde iki defa görev yaptı. Kendisinin ne kadar sevildiğini de buraya gelen arkadaşlar gösterdi. Bahçelievler Mahallesi ilçemizin en büyük mahallesidir. Bu mahallemize önemli bir tesis kazındırdığı için kutluyorum. Burhaniye'mize ve Bahçelievler Mahallemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Konuşmaların ardından Bahçelievler Cami Müezzin Ali İhsan Kocabaş'ın yaptığı duanın ardından Süt Bir Burhaniye Şubesinin kurdelesi konuklar tarafından kesildi. Kurdelenin kesilmesinin ardından konuklar mağazayı gezdi. Konuklara lokma ikramı yapıldı. - BALIKESİR