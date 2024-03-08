Burhaniye'de gübre ve mazot desteği ödemeleri gübre satışlarını artırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Burhaniye'de gübre ve mazot desteği ödemeleri gübre satışlarını artırdı

Burhaniye\'de gübre ve mazot desteği ödemeleri gübre satışlarını artırdı

Burhaniye ilçesinde gübre ve mazot desteği ödemelerinin hesaplara yatması, zeytin budama ve gübreleme zamanı olduğunu anlatan gübre bayii Kazım Karabıyık'a göre gübre satışlarını artırdı. Ayrıca, bu sene zeytinyağı da iyi para yaptığı için vatandaşlar zeytine daha iyi bakar hale geldi.

08.03.2024 12:03
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Burhaniye ilçesinde, gübre ve mazot desteği ödemelerinin hesaplara yatması gübre satışlarını artırdı. Zeytinde budama ve gübreleme zamanı olduğunu anlatan gübre bayii Kazım Karabıyık, gübre satışlarının çok artığını söyledi.

Burhaniye'de zeytinler de budama, sürüm ve gübreleme çalışması devam ederken, gübre satışları da çok arttı. Son günlerdeki yağışlarında satışlara etkisinin olduğunu anlatan Kazım Karabıyık, "Gübre ve mazot destekleri çiftçilerin hesabına yattı. Hesaplara yatan bu parayı başka yerde kullanmak mümkün değil. Çiftçi bu parayla ya gübre alacak, yada mazot alacak. Onun için bu günlerde gübre satışları çok arttı. Ayrıca, bu sene zeytinyağı da iyi para yaptı. Onun içinde vatandaşlar zeytine daha iyi bakar hale geldi" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Burhaniye'de gübre ve mazot desteği ödemeleri gübre satışlarını artırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burhaniye'de gübre ve mazot desteği ödemeleri gübre satışlarını artırdı - Son Dakika
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