Burhaniye'de Yavru Porsuk Koruma Altında

02.03.2026 20:41
Balıkesir Burhaniye'de bulunan yavru porsuk, koruma altına alındı ve sağlık durumu iyi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bulunan porsuk yavrusunun koruma altına alındığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, "minik bir misafirin olduğuna" dikkati çekilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Balıkesir Burhaniye'de duyarlı bir vatandaş tarafından arazide bulunarak ekiplerimize teslim edilen porsuk yavrusu koruma altına alındı. Yapılan kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen yavru porsuk, doğal ortamında yaşamını sürdürebilecek erişkinliğe ulaşana kadar misafirimiz olacak."

Kaynak: AA

