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Burhaniyeli kadınlar organik arıcılık yapacak - Son Dakika

Burhaniyeli kadınlar organik arıcılık yapacak

01.10.2021 14:40
Burhaniyeli kadınlar organik arıcılık yapacak, System.String[]

Burhaniye ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının desteklediği Organik Arıcılık Projesi hayata geçiyor.

Burhaniye ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının desteklediği Organik Arıcılık Projesi hayata geçiyor. Proje kapsamanda kırsal Kırtık mahallesinde kadınlara organik arıcılık kursu verilirken, şimdide Hacıbozlar Mahallesindeki kadınlar için kurs başlatıldı.

İlçeye 27 kilometre uzaklıktaki kırsal Hacıbozlar Mahallesinde, Veteriner Hekimi Uğur Tarhal ve Ziraat Mühendisi Kezban Köse'nin öğretmenliğini yaptığı 12 günlük kursa, 25 kadın katılıyor. Burhaniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İş-kur İl Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Müdürlüğünün işbirliği ile açılan kursta, katılımcıların sigortaları yapılırken, günlük yevmi yeleri de ödeniyor Hacıbozlar da muhtarlık binasında düzenlenen kursta, organik arıcılık, arı kovanlarının bakımı, arı hastalıkları ve bal hasadı konularında bilgiler veriliyor. Kursiyerlerin çok ilgili olduklarını anlatan Veteriner Hekimi Uğur Tarhal, "Kırtık

Mahallesinden sonra Hacıbozlar Mahallesinde kursumuzu açtık. Bundan sonra da Kuyumcu Mahallesinde kurs açacağız. Bu mahallelerimizdeki kadınlar organik arıcılık yapacaklar. Kursları bitirenlere Balıkesir Büyükşehir Belediyesi arı kovanları verecek. Daha sonra, adı geçen mahallelerde Organik Arıcılık Kooperatifleri kurulacak. Yöremizde organik arıcılığı geliştirmek için çalışıyoruz" dedi. - BALIKESİR

Burhaniyeli kadınlar organik arıcılık yapacak

Veteriner, Burhaniye, Hisarcık, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Burhaniyeli kadınlar organik arıcılık yapacak - Son Dakika Ekonomi


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