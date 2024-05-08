Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan: Çalışma Meclisi'ne verilen önem değerlidir - Son Dakika
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Ekonomi

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan: Çalışma Meclisi'ne verilen önem değerlidir

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan: Çalışma Meclisi\'ne verilen önem değerlidir

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Çalışma Meclisi'nin toplanmasının önemli olduğunu ve hükümetin bu çalıştaya önem verdiğini göstermesinin daha da değerli olduğunu belirtti. Yazgan, Çalışma Meclisi'nde ele alınan konuların çözüm aşamasına geçirilmesini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımcıları ağırlamasının çalışma hayatının sorunlarının çözümüne vesile olmasını beklediklerini ifade etti.

08.05.2024 09:24
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Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen) Genel Başkanı Yusuf Yazgan, "Çalışma Meclisi'nin Bakanımız Vedat Işıkhan'ın gayretleriyle yeniden toplanması ve tarafların bir araya gelerek konuları müzakere etmesi önemli ve değerlidir. Ancak bundan daha değerlisi, hükümetin bu çalıştaya önem verdiğini göstermesidir" dedi.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca 13.'sü gerçekleştirilen Çalışma Meclisi Toplantısı'nı önemsediklerini ve sorunların çözümünde önemli bir aşama olarak gördüklerini söyledi. Yazgan, Çalışma Meclisi Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımcıları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamasını ise Çalışma Meclisi'ne en üst makamın desteği olarak gördüklerini ifade etti.

Çalışma Meclisi'nin 'Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı: Emeğin, Sendikal Örgütlenmenin ve İstihdamın Geleceği' başlığıyla toplandığını hatırlatan Yazgan, "Çalışma Meclisi'nin uzun bir aradan sonra Sayın Bakanımız Vedat Işıkhan'ın gayretleriyle yeniden toplanması ve tarafların bir araya gelerek konuları müzakere etmesi, çözüm yolları üzerine kafa yorması önemli ve değerlidir. Ancak bundan daha değerlisi, hükümetin bu çalıştaya önem verdiğini göstermesidir. Bu ise, çalıştayda ele alınan ve dile getirilen konular üzerine bakanlığın çalışma başlatması, gerekirse komisyonlar bazında çalışma grupları oluşturmasıdır" ifadelerini kullandı.

Çalışma Meclisi'ne katılan tarafların dile getirdiği her konuya yönelik adım atılmasının, çalıştayın gerçekleşmesinden fayda umulduğunun bir göstergesi olacağına dikkat çeken Yazgan, Bakan Işıkhan'dan somut sonuçlar çıkarmak için süreci devam ettirmesini istedi. Çalışma Meclisi'nde ele alınan konularla istek ve önerilerin kamu görevlilerinin ve çalışma hayatının gerçek sorun ve talepleri olduğunu da belirten Yazgan, "Çalışma Meclisi'nin toplanmasını önemsiyoruz. Tarafların katılımını önemsiyoruz. Her konunun ele alınmasını ve dile getirilmesini önemsiyoruz. Bundan sonra önemsemek istediğimiz şey ise, orada konuşulan konuların çözüm aşamasına geçirilmesidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, katılımcı heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmesi ve ağırlamasının, Çalışma Meclisi ve katılan taraflara verilen önemin bir göstergesi olduğunu belirten Yazgan, bu kadar önem atfedilen bu programın çalışma hayatının sorunlarının çözümüne vesile olmasını beklediklerini kaydetti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan: Çalışma Meclisi'ne verilen önem değerlidir - Son Dakika

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