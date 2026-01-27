Bursa Büyükşehir mazot desteğini 5 bin liraya yükseltti

Bursa Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi desteklemek ve çiftçilerin girdi maliyetlerini azaltmak amacıyla sağladığı mazot desteğini 5 bin liraya yükseltti.

Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, destekten faydalanmak isteyen üreticiler başvurularını 2 Şubat ile 1 Mart arasında yapabilecek.

Mazot desteğinden yararlanabilmek için çiftçilerin 2026 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olması ve ÇKS sahibine ait traktör ruhsatının bulunması şartı aranıyor.

Başvurular, www.bursa.bel.tr/kirsaldestek adresi üzerinden online olarak gerçekleştirilecek. Değerlendirmelerin ardından sonuçlar, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından başvuru sahiplerine bildirilecek. Mazot desteği programının, kırsal kalkınmaya katkı sağlaması ve üreticilerin ekonomik yükünü hafifletmesi hedefleniyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aracılığıyla önemli bir desteği geçen yıl hayata geçirdiklerini belirterek, "Mazot Desteği" projesi ile başvuru şartlarını sağlayan yaklaşık 6 bin Bursalı üreticiye, düzenlenen törenle kişi başı 4 bin lira değerinde mazot kartı teslim edildiğini hatırlattı.

Üretmek isteyen, tarlasını boş bırakmak istemeyen çiftçilerin yanında olmayı bir sorumluluk olarak gördüklerini aktaran Bozbey, özellikle maliyetler altında ezilen üreticiye nefes aldıran projelere ağırlık verdiklerini anlattı.

Damla sulama borusu, gübre, fidan, toprak analizi, küçükbaş hayvan temini, tohum ve mazot gibi desteklerle çiftçilerin maliyetini düşürmeyi ve gelirlerini artırmayı hedeflediklerini dile getiren Bozbey, bu yıl da tarım ve hayvancılıkla ilgili desteklerinin artarak süreceğini kaydetti.

Ekilenin tamamını satın alma garantisi verdiklerini belirten Bozbey, "Bu aldığımız ürünleri de değerlendiriyoruz. Mazot desteği başvuruları başlıyor, talepleri almaya yakında başlayacağız" dedi. - BURSA