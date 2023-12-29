Bursa\'da 100 gram simit fiyatı yükseldi

Bursa'da 100 gram simit 10 liradan 12,5 liraya yükseldi.

Bursa Simitçiler ve Unlu Madde İmalatçıları Odası Başkanı Erdal Pınar imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, "Başta un, susam, tahin, yağ, elektrik ve doğalgaz vb. olmak üzere ana giderler arasında yer alan artışlar, toplu iş sözleşmeleri dolayısıyla işçilik ücretlerindeki yükselişler ve kiralardaki önlenemeyen yukarı bazlı hareket maliyetlerimizi artırmış ve simit, poğaça, börek, yufka vb. ürünlerde bir fiyat düzenlemesi yapmayı zorunlu hale getirmiştir. 10 Ocak gününden itibaren bugüne kadar 10 liradan satılan 100 gram simit 12.50 TL'den satılacaktır" denildi. - BURSA