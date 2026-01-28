Bursa'da Başkan Bozbey'den siyasilere Güney Çevre Yolu için destek çağrısı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yaklaşık 1 milyar dolara mal olması beklenen Uludağ eteklerinde yerin altından gidecek, "Güney Çevre Yolu" projesinin belediye imkanlarıyla yapılamayacağını belirterek, bu konuda tüm siyasilerin bir araya gelmesi gerektiğini söyledi.

Bozbey, Belediye Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, Bursa'nın temel başlıklarından olan ulaşım konusundaki çalışmalar ve projelere, kent içi ulaşımı daha düzenli ve hızlı hale getirmek için hız verdiklerini anlattı.

Zaman zaman kent ulaşımındaki aksamalara yönelik eleştirilerle karşılaştıklarını dile getiren Bozbey, "Bu kentte görevi devralalı daha 2 yıl bile olmadı. Buna rağmen yıllardır biriken sorunların tüm sorumluluğunu bugüne yüklemek ne gerçekçi ne de vicdanidir. Eleştiri yaparken biraz daha vicdanlı olunması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Güney Çevre Yolu projesi

Bozbey, Uludağ eteklerinden yerin altından gidecek "Güney Çevre Yolu" projesine ilişkin, şunları söyledi:

"Kestel'den Çalı Kavşağı'na deniliyor ama ben Görükle'ye kadar ulaşmasını daha doğru buluyorum. 1 milyar dolarlık bir proje. Bunu bizim belediye olarak yapmamız mümkün değil. Silüeti de bozmayacak bir çalışma. Tüm siyasilerin Bursa platformu oluşturarak hareket etmesi önemli. Bu konuda hazırlık yapıyoruz. Siyasileri davet edeceğiz, değerlendirme toplantısı yapacağız. Hep beraber hareketle bunu Karayolları'na yaptırmalıyız çok önemli bir proje."

Uzun vadeli bakışın, güçlü planlama ve kararlı uygulama gerektiğini dile getiren Bozbey, şöyle konuştu:

"Bugün yaşanan pek çok sorunun temelinde geçmişte yapılan plansız büyüme, özel okulların, hastanelerin, sanayinin bir yere toplanması gibi yanlış yer seçimi, üçüncül bakıştan uzak kararlar almak yatıyor. 2025 verilerine göre Bursa'da trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 1 milyon 300 bini aştı. Yüzde 7 arttı son bir yılda. Bu tablo sadece araç sayısındaki artış değil aynı zamanda kentleşme anlayışındaki eksiklerin de sonucu olarak ortaya çıkıyor. Bu kabloyu değiştirmek için yoğun çaba harcıyoruz. Trafiğin kentte bir denge içinde yayılmasını esas alıyoruz. 1/100000 ölçekli çalışmamıza bu yüzen önem veriyoruz."

Ulaşım Ana Planı ile yol haritasını netleştirmeye çalıştıklarını aktaran Bozbey, toplu taşımayı raylı sistemleri ve bisikleti merkeze alan yaklaşımı ortaya koyduklarını söyledi.

"2026'da 300 bin ton sıcak asfalt yapacağız"

Dünyada modern kentlerin çevre dostu enerji verimliliği yüksek ve karbon salınımını azaltan ulaşım çözümlerini tercih ettiğine dikkati çeken Bozbey, sürdürülebilir ulaşımın, çevreyi korurken ekonomiye katkı sağlayan insanların yaşam kalitesini yükselten anlayışı temsil ettiğini kaydetti.

Asfalt yüzü görmemiş pek çok noktayı yeni yollarla buluşturduklarını, trafiği rahatlatmak adına kritik kavşaklarda düzenleme yaptıklarını dile getiren Bozbey, şöyle devam etti:

"Araç filomuzu yeniliyoruz. Çevreci konforlu araçları hizmete sunuyoruz. 2026 boyunca ulaşım alanında pek çok proje devam edecek, yenileri hayata geçirilecek. 2026 ile planlama altyapı ve üstyapı ile kapsamlı bir çalışma dönemine giriyoruz. Yıl boyunca sahada yatırımlarla geleceği şekillendirecek proje çalışmalarıyla Bursa'nın ulaşımını kalıcı rahatlatacak adımları atıyoruz. 300 bin ton sıcak asfalt, 350 kilometre satıh kaplama, 300 bin metrekare parke yolu, 32 kilometre bisiklet yolu ile 110 köprü, duvar ve menfez yapacağız. 23 kavşakta düzenleme çalışmaları gerçekleştireceğiz, 5 köprü projesini hazırlayacağız."

115 iş makinesi alınacak

Bozbey, Geçit-Bademli kavşağı, Esenevler-Yiğitler-Otosansit-Kestel imar yolu, Otosansit-Erdoğan Caddesi sanat yapıları, 11 Eylül Bulvarı-Gürsü bağlantı yolu çalışmalarının sürdüğünü belirterek, bunların trafiğe rahatlatacağını anlattı.

Yüksek kapasiteli "Mudanya Hızlandırılmış Otobüs Hattı" projesine değinen Bozbey, 16,5 kilometrelik bu güzergahta deniz ulaşımını da Bursa ile entegre etmiş olacaklarını aktardı.

Orhaneli Beşevler Köprülü Kavşak projesine ilişkin de çalışmaların sürdüğünü belirten Bozbey, "Orhaneli'ye kesintisiz ulaşımı sağlamayı hedefliyoruz. Proje çalışmaları sürüyor. Ata Bulvarı Durmazlar Kavşağı ile çalışmalar sürüyor. Bu kadar projeyi yapmak için iş makinesine ihtiyacımız var. 29 iş makinesi aldık. 115'e kadar çıkaracağız. Kendi bütçemizle alıyoruz. İhaleleri açık şeffaf yaparak alıyoruz" dedi.

Raylı sistemlerle ilgili çalışmalar

Bozbey, raylı sistemle ilgili planlamaların 2018'den bu yana yürürlükte olan Ulaşım Ela Planı'nda yer aldığını hatırlatarak, "2023'de güncellenmesi gereken plan dikkate alınmamış. Hafif raylı sistem araç alım işine izin çıkmış ama yerine getirilmediği için iptal edilmiş. Biz tekrar başlattık bu süreci. İzin çıktığı gibi alımları yapacağız" ifadesini kullandı.

Bursaray'ın günlük 300 binin üzerinde yolcu taşıdığını belirterek, özellikle sabah ve akşam saatlerinde doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaştığını anlattı.

Mevcut 133 araca ek olarak 68 yeni hafif raylı sistem aracı alınmasının Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'na alındığını dile getiren Bozbey, 2035 yılını kadar en az 186 araca daha ihtiyaç olduğuna dikkati çekti.

Raylı sistemlerde hayata geçirilecek yeni hatlarla ilgili bilgiler aktaran Bozbey, bu hatların sisteme dahil olmasıyla ulaşımın çok daha rahat olacağını söyledi.

Heykel'e teleferik çalışması

Teleferik ile ilgili projeden bahseden Bozbey, "Hanlar bölgesi, Yeşil Türbe, Ulucami ve çarşı çok kıymetli. Yaptığımız analizlerde teleferiği Heykel'e getirmeyi planlıyoruz. Kent Müzesi arkasına getirmeyle, çok daha fala kişinin kullanımını sağlayacağı gibi Heykel'in canlanmasına, Altıparmak'ın canlanmasına ön ayak olacağız. Bununla ilgili çalışmalar sürüyor" diye konuştu.

Burulaş'ın geçen yıl 315 milyon yolcu taşıdığını belirten Bozbey, bunun 210 milyon civarının otobüs, yaklaşık 105 milyonunun da raylı sistemlerle yolculuk yaptığını kaydetti.

Öğrenci indiriminin ardından geçen yıl 86 milyon öğrenci binişine ulaşıldığını vurgulayan Bozbey, "Öğrencilerin servisle gitmesinin önüne geçtik, trafiği rahatlattık. Bizde dörtte bir fiyatına öğrenci bileti. Birçok belediyede bu uygulama yok" dedi.

Otobüs kartlarının değiştirilmesi

Otobüs kartlarındaki değişiklikle ilgili eleştirilere yanıt veren Bozbey, şunları söyledi:

"47 çeşit kart vardı. Bunun yönetilmesi imkansızdı. Nerede kaçak var nerede suistimal yapılıp yapılmadığını takip edemezsiniz. Kart sayısını 4'e düşürdük. 4 çeşit kart yönetiyoruz ve bu daha kolay hale geldi. Usulsüz ve kontrolsüz binişlerin önüne geçtik. Ücretsiz kart iptalleri var. Ücretsiz kartların kişinin haricinde kullanılmaması lazım."

Bozbey, temiz enerji sistemlerine yöneldiklerini de belirerek, "Söğüt arazi tipi GES projesi kuracağız, 3,4 MW gücünde. Toplam tükettiğimiz enerjinin yüzde 25'ini temiz enerjiden elde etmeyi hedefliyoruz. Bu da 60 MW ölçüye karşılık geliyor" dedi. - BURSA