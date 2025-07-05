Bursa'da Çilek Fideleri Krizi: Yaşlı ve Farklı Türlerden Dolayı Dava Açıldı

Bursa'da nisan ayında çiftçilere yüzde 60 hibeyle dağıtılan çilek fidelerinin bir bölümünün yaşlı ve farklı türden olması nedeniyle adli süreç başlatıldı.

Nisanda Bursa Büyükşehir Belediyesinin Tarım Peyzaj A.Ş ve Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL) ile hayata geçirdiği proje kapsamında çilek fidesi dağıtıldı.

Hüdavendigar Kent Parkı'nda düzenlenen törende Keles, Osmangazi, Orhaneli, Kestel ve Yıldırım gibi ilçelerden gelen çiftçiler, yüzde 60 hibeli çilek fidelerini alıp dikti.

Yaklaşık 1 milyon 300 bin çilek fidesinden alan bazı üreticiler, hiç meyve alamayınca durumu Tarım Peyzaj A.Ş'ye bildirdi.

Tarım A.Ş'nin ziraatçileri, uzman ve avukatlarının yaptığı tespitlerde 300 bin civarı çilek fidesinin yaşlı ve anlaşmaya varılanın dışında türler olduğu ortaya çıktı.

Meyve alamama sorunu sadece Orhaneli'deki birkaç üreticide yaşanırken Tarım A.Ş, bu konu üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

Sıkıntı yaşayan ve sorunlu fideleri alan çiftçilere bir dahaki fide dağıtımında öncelik tanınarak zararları tazmin edilecek.

Tarım A.Ş avukatları da tespit ve tutanaklar üzerinden, çilek fidesi alımı yapılan ilgili firma hakkında zararların karşılanması amacıyla dava açtı.

Yetkililer, çiftçilerle görüştüklerini belirterek, sorunun kendileriyle ilgili olmadığını, ilgili firmadan kaynaklandığını söyledi. - BURSA