Bursa'da Çimento Fabrikası ÇED Kararı İptal Edildi - Son Dakika
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Bursa'da Çimento Fabrikası ÇED Kararı İptal Edildi

Bursa\'da Çimento Fabrikası ÇED Kararı İptal Edildi
18.07.2026 10:21
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Bursa 4. İdare Mahkemesi, entegre çimento fabrikası projesinin ÇED olumlu kararını iptal etti.

Bursa'nın Yenişehir ilçesi Burcun Köyü sınırlarında, özel bir firma tarafından yapılması planlanan entegre çimento fabrikası projesi verilen "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu" kararı Bursa 4.İdare Mahkemesi'nce iptal edildi.

Çimento fabrikası kurulmasına imkan tanıyan karar üzerine, bölgenin tarımsal bütünlüğünü, yer altı su kaynaklarını ve İznik Gölü ekosistemini korumak, halk sağlığını ve yaşam haklarını savunmak amacıyla Bursa Barosu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Bursa Tabip Odası'nca iptal talebiyle dava açılmıştı.

Dava kapsamında Bursa 4. İdare Mahkemesi'nce görevlendirilen; aralarında çevre, harita, jeoloji, ziraat, meteoroloji, maden ve orman mühendisleri ile şehir plancısı ve biyologların yer aldığı geniş katılımlı uzman bilirkişi heyetinin mahallinde yaptığı keşif sonucu düzenlenen raporda; projenin çevreye, tarım arazilerine, yer altı ve yer üstü su kaynaklarına, flora ve faunaya yönelik muhtemel riskleri hakkında idarece yeterli ve bilimsel bir incelemenin yapılmadığı ortaya konuldu.

Yargılama sonucunda Bursa 4. İdare Mahkemesi, tesisin hidrolojik hassasiyet, topoğrafik riskler ve zemin problemleri nedeniyle bu tür bir ağır sanayi kuruluşu için uygun olmadığını, ÇED raporunun flora-fauna ve bilimsel yeterlilik açısından ciddi eksiklikler içerdiğine dikkat çekti. Bakanlığın "ÇED Olumlu" kararını hukuka aykırı bulan mahkeme oy birliğiyle iptal kararı verdi.

Bursa Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "anayasal bir hak olan sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına yönelen her türlü hukuka aykırılıkta, doğayı korumak ve hakları ihlal edilen yurttaşların yanında olmak adına bu haklı mücadeleye kararlılıkla devam edeceğimizi bir kez daha kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bursa'da Çimento Fabrikası ÇED Kararı İptal Edildi - Son Dakika

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