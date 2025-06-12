Bursa'da Engelli ve Eski Hükümlü Destek Projeleri - Son Dakika
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Ekonomi

Bursa'da Engelli ve Eski Hükümlü Destek Projeleri

12.06.2025 14:14
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Bursa'da engelli ve eski hükümlü bireyler için hibe destekleri 27 Haziran'a kadar başvuruda açık.

Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, engelli ve eski hükümlü bireylerin istihdamı amacıyla sağlanan hibe destekler için proje başvurularının 27 Haziran tarihine kadar devam ettiğini açıkladı.

Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, hibe desteği projelerini şu şekilde açıkladı;

"Kendi İşini Kurma Hibe Desteği: Bu çerçevede kuruluş işlemleri, işletme giderleri ve kuruluş (demirbaş) maliyetleri 580 bin liraya kadar desteklenmektedir.

Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon Kursları: Engellilerin mesleki eğitim kursları ile işgücü piyasasına entegrasyonunu sağlamayı hedeflenmektedir.

Destek Teknolojileri: Yasal kota haricinde ilave istihdam edilen engellinin işyerinde etkin ve güvenli çalışmasını sağlayacak araç, gereç, yazılım ve donanım gibi işveren maliyetleri karşılanmaktadır.

Engellilerin İşe Yerleştirilmesi ve İşe Uyumu: Engellinin işe kabulü, yerleşmesi ve uyumu için projeler desteklenmektedir.

Korumalı İşyeri Projeleri: En az beş zihinsel veya ruhsal engelli bireyin çalıştığı veya çalışacağı ve çalışanların en az yüzde ellisi engellilerden oluşacak korumalı işyeri statü belgesi alınmış korumalı işyerinin geliştirilmesi için sermaye, ücret ve işletme giderleri desteği verilecektir.

Destekli İstihdam Projeleri: Otizmli ve down sendromlu engelli bireyler başta olmak üzere zihinsel ve ruhsal engelliler ile serebral palsili bireylerin iş hayatına atılmaları için istihdam eden işyerlerine çeşitli destekler verilecektir. Bu çerçevede, işyerlerine iş koçu/danışmanı desteği, engelli ücret desteği ve işyeri düzenleme desteği sağlanacaktır.

Eski Hükümlülere Yönelik Kendi İşini Kurma Hibe Desteği: Belirli şartları taşıyan eski hükümlülere yönelik olarak ise kendi işini kurma projeleri desteklenmektedir. Kurulacak işyeri için gerekli olan demirbaş, makine, teçhizat, yazılım, donanım ve ofis malzemesi gibi kuruluş (demirbaş) maliyetleri; 435 bin liraya kadar desteklenmektedir.

Tüm projeler için son başvuru tarihi 27 Haziran 2025 tarihine kadar yapılabilmektedir." - BURSA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Kadın, Yaşam, bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursa'da Engelli ve Eski Hükümlü Destek Projeleri - Son Dakika

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