Bursa\'da Geri Dönüşüm ile Tarımda Sulama Desteği

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Tarım Peyzaj AŞ yatırımıyla kente kazandırdığı Tarım Plast Fabrikasında, yüzde 100 geri dönüşüm hammaddesiyle üretilen 8 milyon 545 bin metre yassı boru ve 4 milyon 330 bin metre yuvarlak boru, Ramazan Bayramı'ndan sonra üreticilere dağıtılmaya başlanacak.

Tarım Peyzaj AŞ bünyesindeki Damla Sulama Boru Üretim Tesisi, daha önceden atıl halde bulunan Ovaazatlı Ürün İşleme Tesisi'ndeki 8500 metrekare alan üzerine kuruldu.

Tesiste 2 üretim hattında farklı özelliklerde yassı ve yuvarlak boru üretimi yapılabiliyor. Tesisin yıllık üretim kapasitesi yuvarlak boruda 17 bin 200 km, yassı boruda 43 bin km olarak belirlendi.

Modern teknoloji ile donatılan ve çiftçilerin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilmek için tasarlanan tesis, hammade olarak Bursa'daki büyük parklar, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki şirketlerden toplanan plastik atıkları kullanıyor.

Bunların yanı sıra çiftçilerin kullanım ömrü dolmuş borularını getirmesiyle Bursa'nın geri dönüştürülebilen atıkları çiftçiye nefes aldıracak bir destekleme olarak değerlendiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmayla hem çiftçileri destekliyor hem de çevreci bir yaklaşımla geri dönüşümün yaygınlaştırılmasını ve farkındalık oluşmasını sağlıyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, hem tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak, hem de su kaynaklarını korumak adına tesisin önem taşıdığını belirterek, Damla Sulama Boru Üretim Tesisi'nin hem doğaya hem de üreticiye nefes olacağını söyledi.

Kazanamadığı için üretimden çekilen çiftçi sayısının giderek arttığını vurgulayan Bozbey, "Yüksek maliyetler bunda en büyük etken. Biz çiftçiler kazandığı için üretsin istiyoruz. Maliyetlerinin düşürülmesi noktasında sulama borusu gibi birçok desteği hayata geçiriyoruz. Çiftçilerin tohum, fide ve gübre ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Büyükşehir olarak tarımın ve çiftçilerin yanındayız" dedi.

Türkiye'nin önemli kısmının yarı kurak iklime sahip olduğuna dikkati çeken Bozbey, şunları söyledi: "Yağış rejimi ve mevsimsel özellikler gibi bölgesel farklılıklardan dolayı sulanabilir özelliğe sahip alanlara teknik ve ekonomik şartlar kullanılarak sulanması gerekir. Vahşi sulama tekniklerinin yaygın kullanımı su kaynaklarını tehlikeye atmaktadır. Projemizin amacı destekle maliyetlerin düşürülmesinin yanında Bursa'daki vahşi sulama yapan çiftçileri modern sulama tekniklerini kullanarak verimli su kullanımına teşvik etmek. Ayrıca modern sulama teknikleri konusunda bilinçlendirmeyle doğru sulama tekniklerinin Bursa'da yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz."

Bozbey, yüzde 100 geri dönüşüm hammaddesiyle üretilen 3 bin 418 adet 8 milyon 545 bin metre yassı boru ve 10 bin 825 adet 4 milyon 330 bin metre yuvarlak boruyu, Ramazan Bayramı'ndan sonra üreticilere dağıtmaya başlayacaklarını belirerek, üreticiye yönelik desteklerinin süreceğini, tarımı ve gıda güvenliğini önemsediklerini kaydetti.

Tarım Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Sedat Akar ise amaçlarının Bursa çiftçisinin önündeki engelleri kaldırarak, hafifleterek üretim yapmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Birçok ile örnek olacak sulama borusu ve organik sıvı gübre üretimiyle ülke tarımında fark yaşatmaya çalıştıklarını dile getiren Akar, "Başkanımız Mustafa Bozbey, Tarım A.Ş'ye büyük önem veriyor. Özellikle çiftçilerin yanında olacak, maliyetlerini düşürecek, üretimin önünü açacak çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Kırsalda üretici kazanırsa herkes faydalanır" dedi. - BURSA