Bursa\'da Gıda Fuarı

Ekonomi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, KFA Fuarcılık organizasyonuyla düzenlenen 'Food Point Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı'nda 39 ülkeden 250'yi aşkın nitelikli alıcı Bursa gıda sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde 3 gün boyunca devam eden fuar yüzlerce iş görüşmesine ev sahipliği yaparken, milyonlarca dolarlık iş bağlantılarının önünü açtı. Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, sektörlerin ihracat odaklı büyümesine yönelik yeni nesil fuar organizasyonlarına devam ediyor. Food Point Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı, BTSO öncülüğünde, KFA Fuarcılık organizasyonuyla Merinos AKKM'de düzenlendi. Gıda sektörünün farklı gruplarından firmaların yanı sıra gıda teknolojilerinde üretim yapan markaların da yer aldığı fuar, sektörün yeni pazarlara açılmasına ve firmaların ihracatını güçlendirmesine katkı sağladı. Fuara bu yıl yurt dışından nitelikli alıcıların yanı sıra yurt içinden perakende zincirlerinin satın alma ekipleri de katıldı.

"Fuarla Hem İhracatımızı Artırıyor Hem de Bursa'yı Tanıtıyoruz"

Fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan BTSO Gıda ve Paketli Ürünler Konseyi Başkanı Burhan Sayılgan, Bursa'nın gıda ve tarım sektöründeki üretim ve ihracat potansiyelini güçlendirmeyi hedeflediklerini aktardı. Bu kapsamda düzenlenen Food Point Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı'nın sektördeki profesyonellerin bir araya gelerek yeni iş bağlantıları kurmalarına, iş birlikleri geliştirmelerine ve sektördeki yenilikleri takip etmelerine imkan sağladığını belirten Sayılgan, "Fuarda 3 gün boyunca dünyanın farklı bölgelerinden 250'yi aşkın nitelikli alıcıyı ağırladık. Fuar komitemiz tarafından firmaların talep ve beklentileri doğrultusunda seçilen alıcılar, firmalarımızla verimli iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Biz bir yandan ihracatı artırırken diğer taraftan Bursa'yı ve üreticilerimizi de tanıtmayı amaçlıyoruz. Bu anlamda fuarımızın son derece faydalı geçtiğini söyleyebilirim. İnşallah gelecek yıllarda bu fuarı Türkiye'nin ve bölgenin en güçlü platformlarından biri haline getireceğiz. BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İbrahim Burkay'a ve fuarımıza destek veren tüm sektör temsilcilerimize teşekkür ediyorum" İfadelerini kullandı.

Food Point Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı'na bu yıl Bosna Hersek, Azerbaycan, Malezya, Hollanda, İngiltere ve Ürdün başta olmak üzere 39 ülkeden yabancı alıcı katıldı. Fuara Azerbaycan'dan katılan Said Javadov,"Firmamız Bravo markası altında, 5 hipermarket ve 125 süpermarket olmak üzere toplam 130 noktada faaliyet gösteriyor. Bursa'da düzenlenen fuara ilk defa katılıyoruz. Burada ilk elden ürün alma konusunda büyük fırsatlar oluşturulmuş. Bu sayede birçok firma ile tanışma fırsatı bulduk. Buradan çok güzel neticeler elde edeceğimizi ve yeni iş birlikleriyle Azerbaycan'a döneceğimizi düşünüyorum. Önümüzdeki yıllarda düzenlenecek fuarlara ülkemizden büyük heyetlerle katılmayı istiyoruz" dedi.

Hindistan'da 1906 yılından beri faaliyet gösteren Hamdard Foods firmasını temsilen fuara katılan Dushyant Sahni, safran ve baharat üretimi ve ticareti yaptıklarını söyledi. Sahni, "İlk kez Türkiye'de bulunuyorum ve burada tanıştığımız firmalarla faydalı görüşmeler yaptık. Türk ve Hint kültürü, özellikle baharat konusunda çok benziyor. Gelecek yıl da fuara katılmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Hollanda'dan fuara katılan Amrıaco firmasının yetkilisi Fathi Farag, organizasyonun özenle hazırlandığını belirterek, "Her şey çok güzel geçti. Deniz ürünleri, reçel ve şekerleme üzerine iş yapan firmalarla görüşmeler yaptık. Ülkemize döndüğümüzde gerekli anlaşmaları imzalayacağız. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - BURSA