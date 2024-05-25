Bursa\'da Kadınlar Geleneksel Kumaşlarla Kıyafet Üretiyor

Ekonomi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir araya gelerek kooperatif kuran kadınlar, geleneksel kumaşlarla birbirinden farklı kıyafetler üretiyor.

Yıldırım Halk Eğitimi Merkezindeki dikiş kurslarına katılan bir grup kadın, dikiş öğretmeni Işın Cosun öncülüğünde bir araya gelerek yaklaşık 1 yıl önce kooperatif kurdu.

Kooperatif üyesi 7 kadın, pazen ve divitin pazen gibi geleneksel tekstil malzemelerini ekonomiye kazandırmaya başladı.

Ticaret Bakanlığının da makine hibe ettiği kadınlar, atölyelerinde tasarlayıp diktikleri birbirinden farklı el emeği giysiler ile mutfak malzemeleri ve çanta gibi ürünleri satıyor.

Bazı ürünlerde kullanılmış kotları pazen kumaşla birleştirip geri dönüşüme kazandıran kadınlar, özgün ürünlerini yurt dışına da pazarlamayı hedefliyor.

Kaplıkaya Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Işın Cosun, AA muhabirine, 30 yıllık terzi olduğunu söyledi.

Yıllarca sandıkta bekleyen kumaşları ekonomiye kazandırdıklarını belirten Cosun, şöyle devam etti:

"Hem gençlerin sevebileceği hem herkesin giyebileceği, aslında doğal pamuk olan onun değerini unuttuğumuz kumaşı günümüze tasarlıyoruz. Yeni şeyler üretiyoruz. Elbiseler, yelekler, mutfak tekstilinde kullanılan eşyalar ile çantalar dikiyoruz. Ürünlerimize ilgi çok güzel. Vatandaşlar görünce 'Bu bizim anneannemizin kumaşı' diyor. Çok da renkli oldukları için ilgi görüyor. Aslında yaşlılara daha çok hitap ediyor gibi görünse de pazeni kotla birleştirip gençlere de hitap edebiliyoruz. Bir tür geri dönüşüm projesi de ortaya çıkıyor. Mesela eskiyen bir kot pantolonu atmıyoruz. Pazen ve divitin ile birleştirerek yelek ve çanta gibi birçok şeye dönüştürüyoruz."

"Geçmişin izlerini taşıyor"

Cosun, ürünleri internetten, sosyal medya hesaplarından ve Bursa'daki bazı etkinliklerde stant açarak satışa sunduklarını bildirdi.

Kadınlardan gelen taleplere göre de üretim yapabildiklerini ifade eden Cosun, şunları kaydetti:

"Bu doğal pamuk olduğu için aslında ter kokusu yapmıyor, terletmiyor. Kışın sıcak tutuyor. Geçmişin izlerini taşıdığı için ve bu desenler hiçbir kumaşta olmadığı için aslında çok doğal ve güzel duruyor. Yani çok üşüyenler giydiği zaman 'Ne kadar sıcak tutuyormuş meğer bu kumaş. Biz bu kumaşı niye unutmuşuz? Neden artık biz bu kumaşı kullanmıyoruz?' diyor. Bir alan bir tane daha alıyor. Bize 60-70 yıllık kumaşları getirip 'Bununla bize ne yapabilirsiniz?' diyenler de oluyor. Çok yönlü ve çok da sağlıklı bir kumaş."

Işın Cosun, ayrıca dikiş dersi vermeye devam ettiklerini, yetişemedikleri işleri kursiyerlere yaptırarak onlara da para kazandırdıklarını dile getirdi.

Bu işe başlayalı kısa süre olmasına rağmen çok mesafe katettiklerini vurgulayan Cosun, "Kumaşla bir şeyler yapıyoruz ama bunu pazarlamak da önemliydi. 1 yıl içinde çok sayıda kişiye ulaştık. Hedefimiz inşallah yurt dışına açılmak. Yani çünkü biliyoruz ki bunlar orada çok rağbet görüyor. Turistik bir yerde satış yapmak ve yurt dışına açılıp daha çok kişiye sesimizi duyurmak, daha çok kadına ulaşmak, daha çok kadına el uzatmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kooperatif üyelerinden Seyhan Alınca da dikiş kursuna katıldıktan sonra kooperatifleştiklerini belirtti.

Pazen ve divitin kumaşla her türlü tasarım yapabildiklerine işaret eden Alınca, "Bu kumaşlar günümüzde çok fazla kullanılmıyor. Gençlerimiz 'modası geçmiş' olarak görüyordu. Bunu yeniden geleceğe taşımak için bu işe girdik. Güzel bir şey oldu. Biz beğeniyoruz, insanlar da beğeniyor. Tasarımdan üretime hepsi bize ait." diye konuştu.