Bursa\'da Kişiselleştirilmiş Abonman Kartları Dönemi Başlıyor

Bursa'da iptal edilen abonman kartların yerine, kişiselleştirilmiş abonman kartları geliyor. Bir kişi maliyetinin ulaşımda 64,5 lira olduğunu belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Bursa'da yetmiş bir farklı ulaşım kartı vardı. Yaptığımız çalışmalarla bu kartları 4 veya 5 indirdik" dedi.

Bursa'nın altyapı ve üstyapı sorunlarını gidermek için yoğun bir mesai sarf ettiklerini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, şu anda belediyenin 24 saat çalışma prensibini devam ettirdiğini söyledi. Başkan Bozbey, "Elbette ki bizler büyükşehir belediyesi olarak yapmış olduğumuz işlerin doğumdan ölüme her belediyemizin hizmet ettiğinin farkındayız. Bu hizmetlerimizi yaparken de birilerinin gözüne sokmak değil, fayda sağlayıcı hizmetleri insanın mutlu olmasını sağlayacak olan hizmetleri önceliyoruz. Biz işin şov kısmında değiliz. Yeter ki insanlarımız farkına varsınlar. Büyükşehir ve diğer belediyeler olarak vatandaşın parasını kullanıyoruz. Para 3,3 milyon Bursalınındır. Bu bütçeyi kullanırken gelen bütçenin daha yeni doğmuş çocuğun hakkı olduğunu düşünerek kullanmak değerlendirmek zorundayız. Geçen yıl 2025 yılı için 36,5 milyar lira bütçe belirlemiştik. Ancak geldiğimiz noktada 6 ayın sonunda 13 milyar lira toplam gelirimiz oldu. Geri kalan aylarla birlikte 27 milyar lira gelirimiz olacağını tahmin ediyoruz. Yani yaklaşık bütçemizden 10 milyar lira daha düşük bir gelire sahip olmuş olacağız. Bunun herkes tarafından bilinmesi lazım. Sebebi belli. Ekonomideki durgunluk. Ekonominin getirdiği sonuçlar. Bunları düşünmeksizin biz geleceği planlayamayız" dedi.

"Bursa'da suyu 22-23 liradan vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz"

BUSKİ'de 1 metreküp suyun maliyeti 72 lira olmasına rağmen biz, 22-23 liradan vatandaşlara ulaştırdıklarını belirten Başkan Bozbey, "Cumhurbaşkanlığı genelgesinde, maliyetinin altında alamazsınız diyor. BUSKİ, büyükşehir belediyesine para aktaran bir kurumdu. Ancak, şimdi büyükşehir belediyesinden para istiyor. Bunu kamuoyunun bilmesi gerekiyor. Nedeni belli, BUSKİ'nin durumu gerçekten vahim. Yıllardır yapılan yanlışlıkların sonucu olarak bizim karşımıza geldi. Biz düzeltip kurumu sürdürülebilir hale getireceğiz. Bunu oluşturamazsak, diğer kurumları da hizmet edemeyecek duruma gelir. 20 yıldır gelen hareketin sonuçları bunlar. Sokakta bize zam edebiyatı yapılmasın. Benim kimseyle derdim yok. Benim sorunum bu kentte bu belediyenin sürdürülebilir anlayışla nitelikli ve güvenilir hizmet üreterek vatandaşları mutlu etmesi, gülümsetmesidir. Hep duyuyoruz. 'Başkanım neden BUSKİ batırdılar' diyorsun. Arkadaşlar gerçek bu değil mi? Gelsin herkes bir katkı sunmaya çalışsın" dedi.

BURULAŞ'ın maalesef 2018 yılından itibaren belediyeden para almaya başladığını belirten Bozbey, "2019 yılı sonrası kurumu belediyeye mahkum ettiler. Önce yüzde 2 meclisten destek kararı alıyorlar, yüzde 6'ya çıkarıyorlar. Yetmiyor yüzde 12'ye çıkarıyorlar. Demek ki, bir yönetim zafiyeti bir yönetim hatası bir işletme hatası ya da orada bilemediğimiz başka senaryolar var. Maalesef BURULAŞ'ın 300 milyon lira civarında her ay belediyeye mahkum olmasını sağlamışlar. Diğer taraftan baktığımızda son 1,5 yılda Osmangazi Köprüsü'ne yüzde 431, Çanakkale Köprüsü'ne yüzde 385, 15 Temmuz ve FSM köprülerine yüzde 569 fiyat artışı olmasına rağmen bizim fiyat artışımızın anormal olduğunu, halka yalan söyleyerek yüzde 300 gibi bir rakam olduğunu ifade ediyorlar" şeklinde konuştu.

"Kişiselleştirilmiş abonman kartlarını hizmete sunacağız"

Bursa'da bir yolcunun maliyeti 64,5 lira olduğunu ifade eden Başkan Bozbey, "Ancak tüm bu artışlara rağmen bizim yaptığımız artış yüzde 30 seviyelerindedir. Ayrıca, derim ki geçmiş dönemde yapılması gereken ancak ötelenen tren ağır bakımlarına sizlerin, Bursalıların can güvenliğini öncelik olarak gördüğümüz için hızlıca bu bakımlara başladı. Artık abonman yerine kişiselleştirilmiş Bursa Bukart sistemine geçiyoruz. Bu yeni sistemle birlikte kullanıcılarımıza çeşitli avantajlar sunacak özellikle de raylı sistemin kullanımını teşvik etmiş olacağız. Bursa'mızda belki biliyorsunuzdur, bilmiyorsunuzdur ama. 71 farklı ulaşım kartı vardı. Bunların sadeleşmesi gerekiyor. Bizde bunu 4-5 karta indirdik. Kişiselleştirilmiş tam abonman kartı 100 binişlik, 2 bin 900 lira olacak. Kişiselleştirilmiş öğrenci abonman kartı 100 biniş hakkı ile 790 lira olacak. Ayrıca uzun atlarla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Ücretsiz raylı sistem kullanımı, ilave geçiş hakları ve çeşitli indirim avantajlarını da içeren bu yeni sistemle ilgili detayları da yakın süre içerisinde hemşehrilerimize de paylaşacağız ve kullanımına sunacağız" dedi. - BURSA